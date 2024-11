Freut euch auf das Kessel Festival in Stuttgart am 4. und 5. Juli 2025! Mit dabei sind der Berliner Rapper und Chartbreaker Kontra K, Ski Aggu, Soul-Ikone Joy Denalane mit Max Herre, die Hamburger Techno-Glaskapellen-Kombi Meute, die Geschichtenweberin Paula Hartmann, Open-Air-Magnet Bosse, Indie-Shootingstar und New Pop-Act aus 2024 Ennio, die Punk-Rock-Legenden Donots und die kreativen Chaoten Call Me Brutus und viele mehr. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!

Datum: Freitag, 4. Juli 2025 - Samstag, 5. Juli 2025 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Cannstatter Wasen

70372 Stuttgart Veranstalter: Kessel Festival Mitwirkende: Kontra K, Ski Aggu, Max Herre & Joy Denalane, Meute, Paula Hartmann, Bosse, Ennio u.a.