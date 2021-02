Im Londoner Wembley-Stadion gab es schon viele denkwürdige Momente – nicht nur das legendäre „Wembley-Tor“. Denkwürdig waren auch viele Livekonzerte zum Beispiel von Ed Sheeran, den Foo Fighters oder INXS.

Jetzt abstimmen!

Wir spielen am Donnerstagabend von 20 bis 21 Uhr eine Liveshow, die im legendären Wembley-Stadion aufgezeichnet wurde – welche, das darf SWR3Land entscheiden! Bis Donnerstag 12 Uhr kannst du abstimmen!

Ed Sheeran – Premiere im Wembley Stadion

Es war eine musikalische Premiere: Vor Ed Sheeran ist noch nie ein Künstler komplett alleine auf die Bühne des Wembley Stadions getreten. Im November 2015 machte Ed Sheeran genau das aber an drei Abenden in Folge, im Rahmen seiner „X“-Tour. Insgesamt waren 240.000 Menschen bei den drei Konzerten des irischen Singer-Songwriters. Selbstverständlich durften bei diesen legendären Auftritten auch seine Hits Photograph, I See Fire und Lego House nicht fehlen.

Foo Fighters – Live, laut und mit prominenter Unterstützung

Das Konzert der Foo Fighters aus dem Wembley Stadium ist eigentlich ein Mix aus zwei Konzerten. An zwei aufeinander folgenden Tagen im Juni 2008 haben die Foo Fighters dort gespielt. Bei dem Konzert durften natürlich auch ihre legendären Songs Everlong, Times Like These und My Hero nicht fehlen. Bei den Konzerten hatte die Band rund um Frontmann Dave Grohl auch prominente Unterstützung auf der Bühne – John Paul Jones und Jimmy Page von Led Zeppelin haben mit den Foo Fighters zusammengespielt.

INXS – Der Wembley-Klassiker

72.000 Menschen waren live dabei, als INXS 1991 ein ausverkauftes Konzert im Wembley Stadion gespielt haben. Erst knapp 23 Jahre nach der eigentlichen Show wurde die DVD des Konzerts veröffentlicht. Bis heute hat die Band rund 50 Singles rausgebracht. Ihre größten Hits gibt's natürlich auch auf dem Livekonzert zu hören. Mit dabei sind zum Beispiel Never Tear Us Apart, Mystify und New Sensation.