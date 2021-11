Vinyl ist sexy. Platten anfassen und auspacken fühlt sich gut an. Jeden Donnerstag trifft SWR3-Moderatorin Sabrina Kemmer Promis im Plattenbau und überrascht sie mit ganz besonderen LPs. Über die Musik, die Cover und die Titel versucht sie aus den Stars Geschichten und Geheimnisse raus zu kitzeln, die ihr so noch nicht gehört habt.

Ob Adam Lambert an Geister glaubt, wie es ist der Leadsänger von Queen zu sein und in die Fußstapfen von Freddie Mercury zu treten, und warum er lediglich mit einer Unterhose begleitet in einem Berliner Club war, hat er Sabrina im Interview erzählt.

++ Hier gibt es ab 14 Uhr immer das aktuelle Video ++

Hier geht es zur Plattenbau-Playlist auf dem SWR3-Youtube-Kanal

Infos zu Adam Lambert

Adam Lambert bei Sabrina Kemmer im Plattenbau SWR3

Adam Lambert wurde am 29.01.1982 in Indianapolis geboren, um dann im zarten Alter von 12 Monaten nach San Diego/Kalifornien überzusiedeln. Derzeit wohnt der Sänger in Los Angeles. Bekannt geworden ist Adam Lambert durch die amerikanische Nachwuchsshow American Idol. Er landete 2009 auf dem zweiten Platz.

Berühmte Songwriter

Seine erste Single Whataya Want From Me wurde von P!nk und Max Martin geschrieben. Für das Debütalbum For Your Entertainment (Platz 3 der US Charts) erhielt er prominente Schützenhilfe von Linda Perry, Matthew Bellamy von Muse, sowie Lady Gaga.

Die Singles vom zweiten Album Trespassing (2012) konnten in Deutschland nicht mehr so gut charten wie das Debüt Whataya Want From Me.

Mit Ghost Town konnte Lambert 2015 aber wieder einen Radiohit landen. Das Album hört auf The Original High.

Hommage an die 80er und 90er

Velvet: Side A ist die neue EP des amerikanischen Sängers und Songwriters. Darauf enthalten sind sechs Songs, die alle von Adam mitgeschrieben wurden – einer davon ist die Ballade Closer To You. Die EP ist eine Hommage an die Musik, die ihn dazu gebracht hat, Musiker zu werden, nämlich die Musik der 70er und 80er Jahre.

Auch als Schauspieler erfolgreich

Seit 2012 tourt Adam Lambert auch als Leadsänger von Queen durch Arenen und Stadien auf der ganzen Welt. Zwischen den Tourneen hat Adam Lambert auch Filme für sich entdeckt, mit einer Rolle im Oscarpreisgekrönten Film Bohemian Rhapsody und dem animierten Film Playmobil: The Movie, in dem er dem Charakter 'Emperor Maximus' seine Stimme geliehen hat.

Gäste im Plattenbau

Adel Tawil mit Moonwalk und Rage Against The Machine

Christopher mit John Mayer und Marilyn Manson