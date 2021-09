Sie ist ja ganz süß,

aber leider auch ein bisschen psycho.

Selbst nachts schreit sie:

Ich bin v-v-v-v-völlig verrückt!

Ich weiß, sie ist heiß.

Aber auch ein bisschen psycho...

Sie ist so links,

dass sie fast schon wieder rechts ist.

Du wirst sie verfluchen,

aber irgendwie ist sie auch ein Segen

Sie reißt dir das Hemd vom Leib,

schneller als du gucken kannst

und ich schwör dir, du kommst wieder angekrochen

mit nem kleinen Teller in der Hand:

„Darf ich mehr?“

Egal was, du spielst mit,

lässt dich führen.

Erst sagst du: nein, bitte nicht, nein!

Und dann: ja, bitte, oh ja!

Denn wenn eine dir den Kopf verdreht,

dann sie!

Sie will dem Polizisten seine Knarre wegnehmen,

so durchgeknallt ist sie.

Pures Gift die Kleine - aber lecker.

Alle werden dir sagen -

wenn von du von ihr weg willst,

dann gehe nicht, sondern renne.

Und Vorsicht vor ihrem Zaubertrank

(oder was sie da so alles zusammenmixt),

sie küsst dich in den Nacken, ohne jede Emotion

und wenn sie richtig gemein zu dir ist,

dann findest du es großartig,

aber mach sie dir nicht süßer, als sie ist.

(Sie sagt zu dir:)

Du bist genau wie ich,

ein bisschen neben der Spur.

Ich weiß, das ist ein bisschen seltsam,

wir sind beide ziemlich crazy.

Und du sagst MIR, dass ich durchgeknallt bin.

Und Junge, jetzt erzähl mir nicht,

dass du nicht auf diese Schmerzen stehst!