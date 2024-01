Wenn’s dir mal wieder direkt ins Gesicht regnet, wenn die ganze Welt hinter dir her ist,

dann kann ich dir bestenfalls meine Umarmung anbieten,

damit dir wieder etwas wärmer wird.

Die hält allerdings für circa eine Million Jahre vor, ganz speziell an den Abenden, wo außer den Sternen niemand da ist, um deine Tränen zu trocknen.

Ich weiß, dass du noch nicht so weit bist, dass du dich noch nicht entscheiden hast,

aber für jetzt nur soviel: ich werde dich nie betrügen.

Ich hab das vom ersten Moment an gewusst: wo du hingehörst, wo dein Zuhause ist.

Ich würde sogar hungern für dich oder mich grün und blau hauen,

die Straße, in der du wohnst, auf Knien entlangrutschen,

sprich: es gibt eigentlich nichts, was ich nicht für dich tun würde.

Weil ich weiß, was los ist: dass du im Sturm auf hoher See bist,

dass du bereust, und dass sich alles um dich dreht und sich dein ganzes Leben grade ändert.

Aber glaub mir bitte: du bist jemandem wie mir noch nie begegnet.



Ich weiß, dass ich dich glücklich machen kann,

dass ich deine Träume wahr machen kann.

Es gibt nichts, was ich nicht für dich tun würde,

nichts, wo ich nicht für dich hingehen würde, und wenn’s bis ans Ende der Welt wäre.

Nur damit du fühlst, dass und wie ich dich liebe.