Ich will da leben, wo sich Seele und Körper begegnen,

mich von der Sonne umarmen lassen

und meine Haut in kühlem reinigendem Wasser baden,

mich wie neugeboren fühlen.



Denn mein Kopf ist wie ein großer Bahnhof.

Von dort schick ich meine Gedanken weit weg in alle Richtungen,

wo sie vielleicht einen weit besseren Platz finden als hier.



Ich weiß nicht,

was wir da entdecken werden.

Wir schaufeln mit unseren Händen die Erde um

und ich weiß,

dass wir uns gegenseitig die

dreckigen Hände waschen können

und nicht ein Fleckchen Schmutz übrigbleiben wird.

Ich glaube fest daran,

dass unsere Schuhe noch viele gemeinsame Wege gehen werden.

Und wenn die Stille dich erfasst,

dann hoffe ich, dass sie mich auch einfängt.

Du mit deinen braunen Augen – ich halt dich fest.

Du bist nämlich das einzige Lied, das ich hören will...

Die Melodie, die ganz leise in mir aufsteigt



... wo sich Seele und Körper begegnen