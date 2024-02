Wilkommen in der Ruby Lane.

Bleiben Sie stehen, mein Herr.

Wir sind alle gleich.

Meine einzige Richtung ist der Himmel.

Und die Erde ist mein Bett.

Pass auf deine Seele auf, Mann,

solange du in der Ruby Lane bist.

Und nimm mich einfach als eins von diesen Äffchen,

die zur Drehleier tanzen.

Wirf mir ne Münze rüber.

Und wenn du meinem Bruder begegnest

- du erkennst ihn daran, dass er keine Schuhe hat -

dann sei so gut und wirf ihm was zu Essen hin.



Und dann komm wieder hierher

und teile deine Zufriedenheit mit mir.

Wir warten auf dich,

wir alle hier.

So lange, bis die Zeit uns erlöst.