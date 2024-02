per E-Mail teilen

Wenn Worte töten, weint der Himmel.

Dann gäbe ich mein Leben um dich zu hören,

dir alle Zärtlichkeit zu sagen.



Wenn sich Einsamkeit über alles legt,

dann gebe ich mein Leben für ein Lied.

Dann werden zwei andere Leben sich über meines beugen und es zum erstenmal erkennen.

Ich weiß, dass das der Abschied sein wird.

Aber ein Stück dieses Lebens werde ich mit mir nehmen.

Weil ich dafür jederzeit alles gäbe.



Das Universum hat seine Geheimnisse.

Das sind die Worte, die unser Leben sind.

Dann aber könnte ein Leben nur mit Worten nehmen, eine Seele.

Aber was wäre wenn unser Leben wirklich so zerbrechlich wäre?

Dann wären die Worte dieses Geheimnis.

Worte des Gefühls, Worte der Liebe, ein Tempel.



Fegtest du die Welt beiseite,

dann könntest du deine Hand an das Universum legen,

wüsstest, wann die Sonne zum ersten Mal aufging.

Und wir könnten eins werden, mit einem einzigen Wort.

Für alle Worte, die verletzen, gibt es Worte, die heilen, die erhellen,

die das Unendliche berühren,

selbst wenn das Nichts existiert.

Für ein Stück dieses Lebens gäben wir jederzeit wohl alles.