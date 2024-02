Du summst vor dich hin.

Den ganzen Weg nach Reno summst du vor dich hin.

Weil du alle, die nicht an dich geglaubt haben, nass gemacht hast.

Weil du das Schicksal herausgefordert hast.

Weil du dir deinen eigenen Weg vorgezeichnet hast.

Und weil du auf das Gesetz der dauernden Veränderung pfeifst.

Mein Gott, du bist gut.

So gut, dass du dir ein Schild umhängen könntest,

und auf dem steht: ’Machs mir!’

Deine Füße sind Flügel.

Du gehst nicht, du fliegst.

Und der einzige Haken an dir,

das ist diese leichte Verträumtheit.

Aber du hast es von Anfang an gewusst,

dass du nicht allzu viel tun müsstest.

Dass du eigentlich gar nichts tun müsstest.

Weil du weißt, wer du bist.

Dass du ein Star bist.

Oder sein wirst.

Irgendwann...