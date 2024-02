Mir scheint, du bist um Ausreden nie verlegen

und findest immer die passenden, aber nichtssagenden Worte!

Wie wär’s mit Ehrlichkeit, wenn du es wirklich ernst meinst!

Zeig Gefühl, jetzt mehr denn je.



Schluss mit der Einsamkeit.

Ich habe keine Lust mehr, immer derjenige zu sein, der Lehrgeld zahlt.

Keinen Bock mehr auf das Gefühl, die Frau in der Tür ist nur eine

weitere kurze Episode auf der langen Liste .



Schluss mit dem Zorn!

Das war noch nie mein Fall.

Also, wenn Du mir deine Liebe gestehst,

dann sei dir der Sache auch wirklich sicher.



Vergiss nicht, mein Herz ist noch immer in Reparatur.

Sei so ehrlich zu mir, wie zu Deinen Freundinnen.

Deine Stimme ist Harmonie pur!

Alles, was du tust, ist Balsam für meine Seele.

Alles würde ich geben, um dich zurückzuholen.

Warum versuchen wir’s nicht einfach?

Es wäre für uns beide das Beste!



Ich möchte dich solange an mich pressen,

bis du zu einem Teil von mir geworden bist.

Das wahre Paradies!

Wir - zwei Symphonien, die sich ergänzen.



Was, wenn ich mein Leben opfern würde, um an deiner Seite zu sein?



Um keinen Preis mehr einsam sein!