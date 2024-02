Wie spät ist es eigentlich?

Fühlt sich an, wie wenn’s schon Morgen wäre.

Ich seh den Himmel – so schön und blau.

Der Fernseher läuft, aber alles was ich sehe,

ist dein Bild.



Ich steh auf, mach mir Kaffee,

versuch was zu lesen, aber das Buch langweilt mich.

Gott sei Dank, kannst du nicht sehn,

in welcher Verfassung ich bin.



Ich versuch bei dir anzurufen,

dabei weiß ich nicht mal, was ich dir sagen soll,

hinterlasse einen Kuss auf deinem Anrufbeantworter...

Kann mir bitte jemand helfen,

aus diesem Alptraum aufzuwachen?



Ich hoffe, dass du mich auch vermisst...



Ich verbring halt irgendwie meine Zeit,

schau, wie die Sonne untergeht,

schlafe ein bei den Klängen von

"Tränen eines Clowns"

und einem Gebet, das nicht erhört wird.



Meine Freunde sagen mir dauernd:

hey das Leben geht weiter!

Die Zeit heilt alle Wunden!

Mann – dieses dumme Spiel der Liebe!

Es ist immer dasselbe: Du gewinnst, um zu verlieren.



Ich verbring halt irgendwie meine Zeit,

lass die Tage an mir vorbeiziehn

fühl mich so klein,

starr nur die Wand an

und hoffe, dass du auch an mich denkst.