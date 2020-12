Ich möchte dir so gerne das Leid von den Lippen lecken.

Du schminkst deine Augen so wie Robert Smith.

Manchmal sieht es wirklich so aus,

als würdest du das nicht überleben.

Und, ganz ehrlich, das macht mir eine Scheiß-Angst!

„Komm, wir gehen zum Laden an der Ecke,

ein bisschen Obst kaufen“.

Ich würde alles dafür geben,

dass du aus deinem Zimmer kommst.

„Hast du deine Medikamente schon genommen?

Hast du ein bisschen was gegessen?“

Es ist einfach nur grausam, was mit einer Seele passieren kann.

Einfach so. Ohne Grund.

Ich würde für dich von der Feuerleiter springen,

wenn es den schwarzen Hund vertreiben würde.

Ich weiß ja, dass du alles versuchst.

Aber gerade das macht es so beängstigend.

Original Songtext auf Englisch

I'd lick the grief right off your lips

You do your eyes like Robert Smith

Sometimes it seems like you won't survive this

And honestly it's terrifying

Let's go to the corner store and buy some fruit

I would do anything to get you out your room

Just take your medicine and eat some food

I would do anything to get you out your room

It's so cruel

What your mind can do for no reason

I take a jump off the fire escape

To make the black dog go away

At least I know that you are trying

But that's what makes it terrifying