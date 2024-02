Sie ist niemals allein mit dem Zug gefahren.

Sie hasste die Einsamkeit.

Stets nahm sie mich an die Hand und sagte,

wie sehr sie mich braucht.



Das Scheitern einer Liebe war für sie kein Thema.

Immer in der Hoffnung, dass alles ehrlich war.

Sie sah mir in die Augen und sagte: „Glaub mir!“

Doch plötzlich über Nacht, hatten wir uns nichts mehr zu sagen.

Sprachlosigkeit bedeutet, dass etwas falsch gelaufen ist.



Dein Blick heute brachte mich fast um den Verstand,

so schön und wild!

Immer betonte sie, mein Ein und Alles zu bleiben.

Doch dann, drehte sie sich mit einem gequältem Lächeln um,

und machte mir klar, dass sie nun gehen würde.



Ungestüm bist du in mein Leben geplatzt.

Warst hartnäckig, wie eine Melodie,

die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Wie ein Liebeslied.





Tief aus dem Innersten, dort wo du deinen Platz hast

scheint das hellste Licht und durchbricht die dunkle Nacht.