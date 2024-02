per E-Mail teilen

Du erklärst mir, dass du jetzt eigene Wege gehst.

Doch wenn ich den Trennungsschmerz in deinen Augen sehe,

frage ich mich, wie du das schaffen willst.

Du wirst darunter leiden und letztendlich daran zerbrechen.

Ich kann nicht verstehen, warum sich alles plötzlich verändern soll!



Du lässt mir kaum Zeit!

Versuch mich doch zu verstehen!

Ich will ja auf dich und deine Wünsche eingehen!

Doch meine Selbstachtung darf dabei nicht auf der Strecke bleiben.



Klar! Veränderungen müssen sein!

Stillstand bedeutet Rückschritt.

Aber muss es gleich die Trennung sein?



Nun bist du fort und schon bald werde ich dich ganz aus den Augen verlieren.

Doch in meiner Erinnerung wirst du stets etwas ganz Besonderes bleiben.

Alles ist aus den Fugen geraten und ich fühle mich nicht wohl dabei!