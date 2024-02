Tief in mir spüre ich es:

Zwei Körper, die auf einer Wellenlänge funken!

Es ist wie das Aufeinanderprallen zweier Welten!

Aus Fantasie wird Realität!



Ich befreie mich von allen herkömmlichen Zwängen.

Wenn ich mit dir nachts zusammen bin,

spüre, wie der Rhythmus meinen Körper durchzuckt und mich zum Glühen bringt.

Das ist ein Gefühl, gegen das ich nicht mehr ankämpfen will.



Jetzt bin ich aufgewacht,

und verlange nach deinen Berührungen.

Noch nie zuvor habe ich mich so lebendig gefühlt,

ein so tiefes inneres Verlangen gespürt.



Endlich habe ich es kapiert: Das ist das Leben!



Ich brauche deine Energie,

sie weckt meine Lebensgeister!



Gib dieser Liebe eine Chance.

Dies ist mein SOS!

Du allein bist mein Lebensziel!



Das Allheilmittel für eine Krankheit,

die man Unsicherheit nennt.



Also reiße die Barrieren ein und gib mir alles – heute nacht!

Dies ist ein Gefühl, gegen das ich nicht ankämpfen kann!