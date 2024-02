Andere Farben,

andere Luft,

andere Menschen,

andere Ansichten.

Zeit vergeht.

Ich denke an mich.

Ich denke an dich.

Und egal wo ich bin oder wo ich hingehe,

stört es mich, wenn du in der Nähe bist.



Wenn du denkst, dass es mir nicht ernst ist,

wenn du glaubst, dass ich dich immer noch brauche,

wenn du meinst, dass ich nur Spaß mache:

warum lässt du mich dann nicht einfach in Ruhe?

Weil: wenn ich tatsächlich „nur Spaß“ mache,

dann nur, weil du mir nichts mehr bedeutest.