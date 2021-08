Rosetta und Antonio haben sich bei ihrer Friseurlehre in Stuttgart kennen gelernt, heute haben sie gemeinsam einen Friseursalon im Stuttgarter Westen. Häufig wird Rosetta beim Haare schneiden nach Rezepten gefragt. Und warum das italienische Essen in Deutschland anders als in Italien schmeckt. Besonders dann, wenn Deutsche es kochen. Das Geheimnis: Auf die Zutaten kommt es an. Und die gab es früher nur in typisch italienischen Geschäften, heute in der Regel auch in jedem gut sortierten Supermar…