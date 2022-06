Mark Forster, IMANY, Olly Murs und Zara Larsson kommen zu „SWR3 New Pop Festival – das Special“ am Donnerstag, 15. September. Außerdem: Tim Bendzko feiert sein Comeback!

Die Newcomerin des Jahres: Zara Larsson

Zara feiert im Dezember erst ihren 19. Geburtstag und hat schon so viel erreicht: Platz 1 in Deutschland zusammen mit David Guetta dank der EM Hymne „This one's for you“. Dazu ihren beiden Singles „Lush life“ und „Never forget you“ verkauften sich millionenfach. Sie ist auf Instagram ein Star und vor allem kann sie singen!

Tim Bendzko feiert sein Comeback

Drei Jahre sind vergangen, seitdem Tim Bendzko sein zweites Album „Am seidenen Faden“ – was direkt auf Platz 1 ging – veröffentlich hat. Bis auf das Lied „Laut und bunt“ (2015) für den Film „Shaun das Schaf“ warten die Fans also seit drei langen Jahren auf neues Material von Tim. SWR3 ist stolz darauf, Tim Bendzko mit neuen Songs live beim SWR3 New Pop Festival im Special zu haben.

Olly Murs

Wenn einer weiß, wie man das Festspielhaus in Baden-Baden zum Ausrasten bringt, dann Olly Murs! 2012 legte der junge Brite einen unvergessenen Auftritt hin. Doch in den letzten vier Jahren ist viel passiert und Olly legte viele Hits nach wie „Dear Darlin'“. Bei seinem Auftritt im Special dieses Jahr wird Olly Murs seinen Fans auch neues Material vorstellen.

Mark Forster

Er ist einfach Everybodys Darling! Sein drittes Album „Tape“ schaffte es auf Platz 2 der deutschen Charts und seine Single „Wir sind groß“ war eine der Hymnen des Frühlings 2016. Mark wird im Special des SWR3 New Pop Festivals neben neuem Material den Fans auch seine älteren Hits präsentieren.

Imany

Von ihr kommt der offizielle Sommerhit 2016! „Don't be so shy“ im Remix des DJ Duos Filatov & Karas trifft den Geschmack von ganz Europa. Imany macht seit Jahren sehr akustische, soulige Musik die rein gar nichts mit Dancebeats zu tun hat, sondern getragen wird von Imanys tiefer, unvergleichlicher Stimme. Imany live im Special des SWR3 New Pop Festivals zu haben rundet das starke Pop-Ensemble ab.