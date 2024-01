Keith hält die EU für einen teuren “weißen Elefanten” und war "erfreut”, als er das Ergebnis des Referendums erfahren hat. Er hat wie die Mehrheit seiner Grafschaft Shropshire im Westen Englands für LEAVE, also einen EU-Austritt gestimmt und glaubt, dass jetzt vieles besser wird. Unser SWR3 Reporter Nils Dampz hat zufällig zwei Wochen mit ihm zusammengelebt und versucht zu verstehen, warum er FÜR den Brexit gestimmt hat.





Plan B, ne neue Abstimmung oder doch ein No Deal? Alle wollen wissen, wie es mit dem Brexit weitergeht. Doch die Damen und Herren streiten weiter, die Zeit nutzen wir um zu erfhren, was dieser sehr Brexit für die ganz normalen Menschen im vereinigen Königreich bedeuten würde. SWR3-Reporter Nils Dampz ist deshalb im ganzen Land unterwegs und hat schon vor ein paar Wochen Keith kennengelernt, bei dem hat Nils zwei Wochen lang gewohnt. Ganz zufällig. Was ihm erst nach ein paar Tagen klar wird: Keith hat für LEAVE gestimmt. Also für den Austritt aus der EU. Jetzt kommt der Versuch zu verstehen warum jemand FÜR den Brexit gestimmt hat.



