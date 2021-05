Das Gehirn ist stets damit beschäftigt unglaubliche Mengen an Daten und Einflüssen zu verarbeiten, die wir mitbekommen. So viele, dass es filtern muss. Wir bekommen nicht alles mit, was um uns herum passiert, sondern nur das, was für uns relevant erscheint. Wenn wir jetzt gerade ein Gespräch geführt haben mit einem Kollegen über ein gewisses Produkt und wir sehen jetzt kurze Zeit später eine Anzeige, die in diese Produktkategorie fällt, dann werden wir selektiv feststellen: Oh da war was, wahrscheinlich werden wir belauscht! Wenn wir aber drüber nachdenken: Wissen wir überhaupt, was wir sonst an diesem Tag oder in dieser Stunde an Anzeigen auf Facebook oder Instagram gesehen haben? Wahrscheinlich nicht. Weil die selektive Wahrnehmung es für uns als irrelevant ausgeblendet hat.