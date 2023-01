per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Du hast einen Hangover? Der Kopf brummt und am liebsten möchtest du zur Ibu-Tabletten greifen? Keine gute Idee! Wie du den Kater loswirst und warum du keine Ibuprofen vor dem Feiern nehmen solltest, verraten wir dir hier.

SOS-Tipp zur Vorbeugung gegen den Kater: Die Ibuprofen-Tablette davor. Bringt das was oder lieber Finger davon lassen? Wir haben bei der Ärztin Julia Fischer nachgefragt.

4 Gründe, warum du keine Ibuprofen vor dem Alkoholgenuss nehmen solltest

Eine Einnahme von Ibuprofen und Alkohol in kurzem Abstand kann die Organe stark belasten. Die Wirkung von Alkohol und Ibuprofen kann sich verändern. Möglicherweise werden die Schmerzen nicht mehr so sehr unterdrückt und der Alkohol kann stärker wirken. Das Risiko von Magengeschwüren und Blutungen des Verdauungstrakts steigt. Die Kombination von Ibuprofen und Alkohol macht sehr schläfrig und müde.

Der beste Tipp zur Kater-Vorsorge: Wasser trinken

Während dem Feiern zwischendurch immer wieder ein Glas Wasser zu trinken,, das hilft! Und auch vor dem Schlafen ein Glas Wasser, soll den Kater am nächsten Tag vermindern.

Ibuprofen gegen den Hangover?

Hilfe, Hangover! Der Morgen danach kann echt grausam sein. Damit der Brummschädel schnell weggeht, lieber eine Ibuprofen am Tag danach einnehmen – aber hilft das? Ibuprofen enthält Paracetamol und sollte darum nach einer durchzechten Nacht nicht eingenommen werden. Grund: Paracetamol belastet die Leber zusätzlich und der Magen könnte gereizt werden, was eher kontraproduktiv ist.

Das hilft wirklich gegen den Kater

Die Mischung macht's? Das ist leider nur ein Gerücht. Ob du also bei einer Alkoholsorte bleibst oder ob du mischst, ist im Bezug auf den Kater völlig egal – die Menge ist entscheidend. Was wirklich gegen den Kater am nächsten Morgen hilft, liest du hier: