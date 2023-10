SWR3-Hörerin Astrid hat gefragt: Warum soll ich mich fürs Niesen entschuldigen? Das ist doch komplett was anderes als ein Rülpser!

Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man sich weder entschuldigt, noch Gesundheit wünscht, denn Körperfunktionen jeglicher Art werden im Miteinander nicht kommuniziert. Jetzt kommt aber das große Aber: Wir haben ja im Miteinander so eine gewisse Art von Höflichkeit und reagieren fast schon automatisch darauf, wenn irgendetwas passiert, dass wir dazu etwas sagen. Und deswegen hat sich beim Niesen tatsächlich das Gesundheit sagen oder die kurze Entschuldigung durchgesetzt, weil das Niesen an sich nicht unterdrückt werden kann, nicht beeinflusst werden kann und hörbar ist.

Bei allen anderen Geräuschen, die der Körper so produziert, hat man immer noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Deswegen ist die Reaktion auf das Niesen, die einzige, die wir tatsächlich verbalisieren.

Antwort von Linda Kaiser, Vize-Chefin der Deutschen Knigge Gesellschaft

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de