Eure Waschmaschine wäscht länger als im Display angegeben? Oder sie ändert die Waschzeit einfach im Display? Was der Grund dafür sein kann, lest ihr hier.

Das hängt damit zusammen, wie viel Wäsche in der Maschine ist. Je mehr Wäsche in der Maschine, desto länger ist die Laufzeit. Eine Waschmaschine hat eine sogenannte Mengenautomatik und passt damit je nach Saugfähigkeit der Wäsche den Wasserverbrauch und dementsprechend auch die Waschzeit an.

Wichtig: gleichmäßig verteilte Wäsche beim Schleudern

Dann kommt dazu: Wenn eine Waschmaschine eine starke Unwucht hat, dann bricht eine Waschmaschine während des Schleudervorgangs ab, probiert die Wäsche wieder neu zu verteilen und probiert dann, den Schleudervorgang fortzusetzen.

Und was auch noch vorkommen kann: Wenn ein Kunde zu viel Waschmittel nimmt, fängt es häufig an, in der Maschine zu schäumen. Die Waschmaschine erkennt den Schaum im Prinzip als Wasser, probiert dann immer weiter abzupumpen. Sie pumpt und pumpt und bekommt den Schaum nicht raus. Dementsprechend geht auch wieder die Zeit hoch.

Antwort von Tino Wunderlich, Elektrotechnikermeister und Kundendiensttechniker für Haushalt und Gewerbe

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de