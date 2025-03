Teilen

Bei einem Markt in Mulhouse im Elsass hat ein Mann am Samstag Stadtmitarbeiter und Polizisten angegriffen. Ein Passant wollte offenbar helfen und bezahlte das mit seinem Leben. Was ist bislang bekannt?

Zu dem tödlichen Angriff ist es am Samstagnachmittag in Mulhouse gekommen. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Baden-Württemberg entfernt. Ein Mensch ist bei dem Angriff gestorben, sieben Menschen wurden verletzt. Das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft zur Tat: Der Tatverdächtige war mit einem Messer und Schraubenzieher bewaffnet und attackierte mehrere Personen. Dabei soll er „ Allahu Akbar “ gerufen haben.

“ gerufen haben. Ein Passant, ein 69-jähriger Portugiese, der wohl einschritt, wurde von dem Mann attackiert. Er starb.

Fünf Polizisten und zwei Mitarbeiter der Stadt wurden verletzt, einer davon schwer.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 37-jährigen, ausreisepflichtigen Algerier handeln.

Er sei wegen Terrorverherrlichung verurteilt worden und habe psychische Probleme gehabt. Jetzt ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wegen Tötung und versuchter Tötung mit Terrorbezug. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Angriff in Mulhouse im Elsass: Das sagt Präsident Emmanuel Macron Nach dem tödlichen Angriff hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Videostatement geäußert. Der 47-Jährige sagte: „ Es gibt angesichts der Äußerung des Terroristen also keinen Zweifel an einer islamistischen Terrortat. “ Außerdem sprach er der Familie des Opfers sein Beileid aus. Macron wolle weiter darauf hinarbeiten, den Terrorismus in Frankreich „ auszuradieren “. Nach dem Angriff: Innenminister macht Algerien Vorwürfe Der Tatverdächtige hätte wohl schon lange in sein Heimatland Algerien zurückkehren sollen. Frankreich versuchte mehrfach den Algerier außer Landes zu bringen – der afrikanische Staat habe ihn aber nicht zurückgenommen und Kontaktaufnahmen ignoriert. Das hat Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau in einem TV-Interview gesagt. Deshalb werde die Regierung jetzt ihre Einreisegesetze prüfen. Weitere Informationen bekommt ihr bei unseren Kollegen von SWR Aktuell: Mulhouse Macron spricht von islamistischer Tat Mulhouse: Terrorverdacht nach Angriff auf Markt - ein Toter und mehrere Verletzte Auf einem Markt im elsässischen Mulhouse ist ein Mann auf mehrere Menschen losgegangen. Eine Person kam dabei ums Leben, weitere wurden verletzt.