Forscher haben im Südchinesischen Meer eine bisher unbekannte Tiefsee-Assel entdeckt. So kamen sie auf den Namen.

Eine neu entdeckte Riesenasselart wurde wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Star-Wars-Bösewicht Darth Vader nach ihm benannt. Die Tiefsee-Assel der Gattung Bathynomus bekam den Artnamen vaderi. Das berichtete das Forscherteam im Fachjournal ZooKeys . Das Aussehen ihres Kopfes inspirierte wohl die Namensgeber. Dieser soll dem Helm von Darth Vader ähneln.

Bathynomus vaderi: 20 Mal so groß wie eine gewöhnliche Kellerassel

Nach Angaben der Forschenden wird die Riesenassel fast 30 Zentimeter lang und wiegt mehr als ein Kilogramm. Damit ist sie etwa 20 Mal so groß wie eine gewöhnliche Kellerassel.

Professor Peter Ng untersucht eine Riesenassel auf einem Fischmarkt in Hanoi. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Star-Wars-Bösewicht Darth Vader ist eine neu entdeckte Riesenasselart nach ihm benannt worden. Der Kopf der Bathynomus vaderi soll dem Helm von Darth Vader ähneln. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Pensoft Publishers | Nguyen Thanh Son

Darth-Vader-Assel kommt aus Vietnam

Bislang wurde die Art nur in vietnamesischen Gewässern in der Nähe der Spratly-Inseln gefunden, sie wird aber auch in anderen Gebieten des Südchinesischen Meeres vermutet. Dass die Art trotz ihrer Größe so lange unentdeckt blieb, zeigt nach Ansicht der Forscher, wie wenig über die Tiefsee bekannt ist und wie wichtig die weitere Erforschung der Unterwasserwelt ist.

Hier gelten Riesenasseln als Delikatesse

In Vietnam gelten Riesenasseln aus der Tiefsee seit einigen Jahren als Delikatesse und werden auf Fischmärkten verkauft. Einige Leute behaupten, dass sie besser als Hummer schmecken würden.