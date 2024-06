Wer aktuell durch Reutlingen läuft, kommt an den Plakaten, auf denen sich über die Stadt lustig gemacht wird, nicht vorbei. Wer steckt dahinter?

In Reutlingen hängen seit Dienstag viele Plakate, auf denen mit Sprüchen die Stadt runter gemacht wird: „ Leben, wo keiner Urlaub macht. “, „ Reutlingen kannst du nicht mögen “ und „ Wir müssen dir leider mitteilen: Du bist in Reutlingen “ sind nur drei der vielen Sprüche. Hier gibt's die Bildergalerie:

Plakate in Reutlingen: Stadt ist verantwortlich

Doch wer steckt hinter dieser „Werbeaktion“? Ein Reutlingen-Hater? Nein! Mittlerweile ist klar: Die Stadtverwaltung und das Marketing haben die Plakate aufhängen lassen. Das hat die Stadt dem SWR bestätigt. „ Reutlingen kannst du nicht mögen “ heißt die Kampagne, die an Bushaltestellen, am Bahnhof und überall in der Stadt auf Werbebannern zu sehen ist. Welchen Zweck die Stadt damit erfüllen will? Mit der Antwort darauf hält sich das Amt für Pressearbeit der Stadt Reutlingen bisher noch bedeckt. Am Montag soll auf einer Pressekonferenz verraten werden, wie es mit der Kampagne weiter gehen wird.

Was sagen die Reutlinger zu den Plakaten?

Unsere Kollegin Judith Hüwelmeier von SWR Aktuell hat sich umgehört und die Reutlinger nach ihrer Meinung zu den Plakaten befragt. Die Antworten: Durchwachsen. Einige Leute geben den Plakaten Recht und nehmen die Aktion mit Humor. Andere wiederum sind angefressen und meinen die eigene Stadt runter zu machen würde sich nicht gehören.

Kuriose Marketing-Kampagnen

Auch andere Städte haben schon mit kuriosen Marketingaktionen Aufsehen erregt. Um die Stadt Bielefeld hält sich seit Jahren eine Verschwörungstheorie, dass es die Stadt gar nicht gäbe. Entstanden ist diese durch den damaligen Informatikstudent Achim Held, der sich damit über Verschwörungstheorien lustig machen wollte.

Um diesem Mythos einen Riegel vorzuschieben, lobte die Stadt Bielefeld im Jahr 2019 einen Wettbewerb aus: Wer beweisen kann, dass es Bielefeld nicht gibt, sollte eine Million Euro erhalten. Die Stadt erhielt rund 2000 Einsendungen – keine von ihnen hätte die Nichtexistenz beweisen können. Bielefeld erklärte den Wettbewerb daraufhin für beendet und das Preisgeld blieb unangetastet.

„Dumb Ways to Die“

Auch dem Zugbetreiber „Metro Trains Melbourne“ gelang eine außergewöhnliche Kampagne. Das Unternehmen wollte Unfälle verhindern, bei dem Menschen zu Schaden kommen, weil sie zu nahe an den Gleisen stehen. Sie produzierten ein Video in denen Comicfiguren zu Tode kamen – die Musik dazu war ein absoluter Ohrwurm. Innerhalb kürzester Zeit ging das Video viral. Kleiner Ohrwurm gefällig und Flashback ins Jahr 2013? Bitteschön!