Mit Bandenwerbung im Fußballstadion bekommt man Aufmerksamkeit. Das hat sich auch die rheinland-pfälzische Landesregierung gedacht und eine Kampagne gestartet. Aber: Die kommt nicht gut an.

Dieser Spruch sorgt gerade für Aufregung: „Bisschen abseits. Trotzdem Volltreffer. Rheinland-Pfalz Gold.“ Zu sehen ist der Slogan, mit dem die rheinland-pfälzische Regierung für das Bundesland Werbung machen will, seit der vergangenen Saison in der Fußball-Arena von Mainz 05.

So sieht die Banden-Werbung im Stadion aus:

„Bisschen abseits. Trotzdem Volltreffer.“ – Das soll der Spruch bedeuten

Der Slogan spielt mit dem Fußballbegriff und der geografischen Lage des Bundeslandes. Mathias Zahn aus der SWR Redaktion Landespolitik RLP ist der genaueren Bedeutung des Spruchs nachgegangen. Die Landesregierung erklärte ihm die Idee hinter der Werbung so:

Das Besondere an Rheinland-Pfalz sei, dass es abseits der großen Metropolen liege – aber dennoch an Frankreich gut angebunden und damit mittendrin in Europa sei.

Unser Kollege Mathias Zahn sieht den Slogan kritisch. Warum, könnt ihr euch hier anhören:

Nachrichten 17.1.2025 „Ein bisschen Abseits gibts nicht. Und wenn es Abseits ist, kann es kein Treffer sein“ Dauer 0:23 min Der Slogan bezieht sich auf die geografische Lage des Bundeslandes. Mathias Zahn aus der SWR-Redaktion Landespolitik RLP ist der genauere Bedeutung des Spruchs nachgegangen.

Kritik aus der Opposition: Spruch kommt nicht gut an

CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder sagte: Wer im Abseits stehe, mache keine Treffer – diese Art von Marketing des Landes sei eher abseitig als treffsicher. Stephan Wefelscheid von den Freien Wählern kritisierte: Mit so einem Slogan werde das Land Rheinland-Pfalz auswärts als provinziell wahrgenommen.

Mit der Imagekampagne Gold wirbt das Land seit fast zwei Jahren für Rheinland-Pfalz. Ziel ist, das Bundesland als Wirtschaftsstandort und für Tourismus, Kultur und Lebensqualität bekannt zu machen.

Nicht der erste Fail: „Schoppen statt shoppen“ wurde gestoppt

Der Abseits-Spruch ist nicht der erste Werbeslogan von Rheinland-Pfalz, der Kritik bekommt. Im Jahr 2023 wurde der Slogan „ Schoppen statt shoppen “ veröffentlicht. Doch der Aufruf, lieber Alkohol zu trinken, statt den heimischen Einzelhandel zu unterstützen, wurde nach kurzer Zeit zurückgezogen.

