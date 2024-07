Angela Merkel war lange die mächtigste Frau der Welt. Eine TV-Serie lässt die vermeintliche Altkanzlerin als Detektivin herumgeistern. In Italien sind die Reaktionen durchwachsen.

Klar, ein bisschen was von der 60er-Kino-Figur „Miss Marple“ hat die frühere Bundeskanzlerin in der TV-Serie schon: Sie ist aktiv, wuselt viel, aber sagt wenig. Autor David Safier hat daraus einen Krimiband gemacht, RTL hat ihn verfilmt. Jetzt läuft die Serie „Miss Merkel“ auch in Italien – mit gemischten Reaktionen, wie BR-Korrespondentin Anna Giordano recherchiert hat.

Übrigens: Angela Merkel wird heute, am 17. Juli, 70 Jahre alt. Von Merz bis Habeck – da gratulieren natürlich einige Politiker zum Geburtstag und zum Serien-Debut. Hier könnt ihr die SWR3-Comedy anhören: 😹

Nachrichten 16.7.2024 SWR3 Comedy: Glückwünsche an Miss Angie Merkel zum 70.! Dauer 1:25 min Was macht eigentlich Ex-Kanzlerin Angela Merkel? Man weiß so wenig über sie. Sie gilt als die Rätselhafte – sagt auch die neu erschienene Dokureihe „Schicksalsjahre einer Kanzlerin" in der ARD über sie. Dann gibt es noch bei RTL diese Krimikomödie „Miss Merkel“ – und: Sie hat am 17. Juli Geburtstag. Angie wird 70! Wir wollten gratulieren, aber zu Hause geht nur das Band ran:

Miss Merkel trifft Figur, die an Berlusconi erinnert: „Haha, wen hat sie damit wohl gemeint?“

Zurück zur Serie, erste Folge: Der Friedhofsgärtner steckt kopfüber in einem frisch ausgeschaufelten Grab. Tot. Gefunden wird die Leiche in der Uckermark ausgerechnet von Angela Merkel und ihrem Mops Helmut.

Weil die frühere Bundeskanzlerin an der Kompetenz des örtlichen Polizisten zweifelt, startet sie eigene Ermittlungen. Schauspielerin Katharina Thalbach spielt dabei die Rolle der früheren Kanzlerin.

In der Anfangsszene begegnet Merkel – begleitet von Ehemann und Leibwächter – einem Mann in Ritterrüstung auf einem Pferd. Er erinnert sie an den verstorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, wie sie zu verstehen gibt, ohne es zu sagen. Die Szene wird mehrfach auf X geteilt. „ Haha, wen hat sie damit nur gemeint “, schreiben die User.

"Mi ricorda un noto politico italiano" 💀 #MissMerkel pic.twitter.com/fqTiWRHOrW

Einige Szenen gleiten auch gern mal ins Alberne ab. Hier ein Trailer:

Cosa succederebbe se #AngelaMerkel diventasse un’investigatrice? #MissMerkel è la nuova curiosa serie di #Rai2 dove l’ex cancelliera tedesca, in pensione, si diletta a risolvere alcuni casi di omicidoIn onda da venerdì, in prima serata!#Series #Rai #Palinsesti #AscoltiTv pic.twitter.com/GqgOa6k3Sn

Gute Quoten für „Miss Merkel“ in Italien, aber auch harte Kritik an „Trashfilm“

Rund 600.000 Italienerinnen und Italiener haben am Freitag zur besten Sendezeit (21:20 Uhr) die erste Folge geschaut – kein schlechtes Ergebnis.