Krimis aus Skandinavien sind nichts Neues, bleiben aber trotzdem beliebt, egal ob im Film, als Buch oder als Serie. Bäckström ist da keine Ausnahme – aber der Ermittler Evert Bäckström ist schon ein ganz besonderer Fall. Und das ist nicht positiv gemeint...

In der Serie geht es um...

...den Tod einer Frau aus Asien. Ihr Schädel wird auf einer Insel in einem See in Schweden gefunden. Für die Ermittler gibt es ein Problem: DNA-Proben beweisen, dass offenbar genau diese Frau vor vielen Jahren beim Tsunami in Thailand ums Leben kam.

Die Fakten: Anzahl der Folgen: 6

Länge pro Folge: ca. 45 Minuten

Plattform: ARD-Mediathek

Wer diese Serie mag, mag wahrscheinlich auch: Die Brücke im ZDF, vielleicht auch Goliath oder Bosch bei Prime.

Was ich besonders daran mag, ist...

...dass ich die Hauptfigur der Serie überhaupt nicht mögen kann. Evert Bäckström ist ein Kameradenschwein, ein selbstgefälliger Intrigant, er ist korrupt und sexistisch und schlichtweg eine menschliche Katastrophe. Trotzdem hat er immer wieder Glück bei seinen Ermittlungen und gilt deshalb als guter Kriminalist. Der Schriftsteller Leif GW Persson hatte Bäckström mal als Antagonisten in einer anderen Krimi-Reihe erfunden – und dieser fiese Anti-Held war dann so abschreckend interessant, dass es für eine eigene, neue Reihe gereicht hat.

Ich empfehle die Serie allen, die…

...natürlich die Bücher von Leif GW Persson mögen, oder auch die Krimis von Jo Nesboe oder Ragnar Jónasson – also allen, die es gern dunkel und ein bisschen schräg haben.