Ihr habt die Schlagzeilen sicherlich auch gelesen, dass Corona das Gehirn um etwa 20 Jahre schneller altern lassen soll! Wir haben die Studien geprüft und verraten euch hier alle wichtigen Details und Fakten.

Fast jeder hatte das Virus bereits. Die einen hat es härter und die anderen sanfter getroffen: Corona. Schön war es für alle nicht, denn keiner ist gerne krank. Doch wie ist es für die Personen, die das Gefühl haben, gar nicht wieder vollständig gesund zu werden?

Ein positiver Coronatest: Die meisten werden danach wieder gesund. Andere tragen Langzeitbeschwerden mit sich. dpa Bildfunk Michael Bihlmayer

Fakt ist, die meisten Menschen werden nach etwa zwei Wochen wieder vollständig gesund. Jedoch konnten einige Personen Corona nicht so gut wegstecken und waren länger krank als manche andere. Sie mussten ins Krankenhaus, wurden stationär behandelt oder mussten sogar auf die Intensivstation. Einige dieser Personen berichten davon, dass sie sich nach der Genesung anders als vor der Erkrankung fühlen und klagen über Long-Covid-Symptome.

Folgen von Corona: Was ist „Brainfog“?

Die Symptome sind unterschiedlich, aber einige Leute berichten nach einem schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 darüber, dass sie unter „Brainfog“ leiden. Mit diesem Begriff, auf Deutsch „Gehirnnebel“, wird ein Zustand bezeichnet, bei dem sich betroffene Personen schwerer konzentrieren können, verwirrt und auch vergesslicher sind.

Forschende aus Großbritannien haben genauer untersucht was es mit dem „Gehirnnebel“ auf sich hat. In der Studie wurden 351 Patienten angeschaut, die ein- bis anderthalb Jahre vor dem Test mit einem schweren Krankheitsverlauf im Krankenhaus lagen und mit einer Kontrollgruppe aus knapp 3.000 Menschen verglichen. Dafür haben sie mit den Personen verschiedene kognitive Tests durchgeführt. Dabei haben sie herausgefunden, dass die Patienten in den Gedächtnistests schlechter abgeschnitten hatten als eine gesunde Vergleichsgruppe. Die betroffenen Personen konnten sich Dinge nicht so gut merken, waren ungenau und langsamer.

Betroffene Personen können sich schlechter konzentrieren und schneiden in den kognitiven Tests schlechter als die Vergleichspersonen ab. dpa Bildfunk Ron Koeberer

Forschungsergebnisse: Kleinere Hirnmasse nach Corona-Infektion?

Um herauszufinden, warum diese Teilnehmer schlechtere Ergebnisse als die anderen hatten und welche biologischen Ursachen den Resultaten zugrunde liegen, wurden die betroffenen Personen untersucht. Hierbei wurden wichtige Bereiche des Gehirns über MRT-Scans kontrolliert. Dabei haben die Forscher die schlechteren Testergebnisse mit einem geringeren Hirnvolumen nach einer schweren Corona-Infektion in Verbindung gebracht. Zudem haben sie Proteine, welche auf Hirnverletzungen hinweisen, in sehr hohen Mengen gemessen.

Das Forschungsteam der Studie kam durch die Tests zu folgendem Ergebnis: Personen im Alter von durchschnittlich 54 Jahren, die einen schweren Covid-19-Verlauf hatten, schnitten genauso gut ab, wie gesunde Personen im Alter von etwa 70 Jahren. Das bedeutet, die Unterschiede im Rückgang der Denkfähigkeiten waren so groß, wie es gesunde Menschen zwischen 50 und 70 Jahren erleben.

Die Untersuchungen basieren auf Personen mit sehr schweren Infektionen aus dem Jahr 2022 oder früher und die Ergebnisse können nicht auf alle Menschen, die Corona hatten, bezogen werden. Zudem haben wir heute andere Virusvarianten als damals.

Dennoch ist Long Covid und der „Gehirnnebel“ für viele betroffene Personen ein reales Thema und Problem. Es soll nun weiter erforscht werden, wie sich diese Patienten der Studie erholen, wie stark der Effekt bei normalen Corona-Infektionen ist und ob er auch bei ganz anderen Virusinfektionen auftritt.

Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Es gibt Hinweise darauf, dass sich das Gehirn wieder erholen kann.

