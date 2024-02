Die Erdbeben in der Türkei und Syrien haben zu vielen Todesopfern geführt, Tausende sind verletzt und werden noch vermisst. Viele wollen jetzt helfen oder spenden. Was ihr tun könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist in der Türkei und in Syrien passiert?

Hier findet ihr Spendenkonten, andere Hilfsangebote und Kontaktmöglichkeiten!

Am frühen Montagmorgen (06.02.) kam es zu zwei schweren Erdbeben nahe der türkisch-syrischen Grenze. Ein Drittes folgte am Vormittag. Gebäude stürzten ein, tausende Menschen starben.

Das ganze Ausmaß sei aber noch gar nicht abzusehen. Ein Schneesturm und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben die Suche nach Überlebenden zusätzlich erschwert. Hier informieren wir euch über die aktuellen Entwicklungen:

Es hat nicht einmal 60 Sekunden gedauert, da waren die Tickets für das angekündigte Konzert der Toten Hosen schon ausverkauft – insgesamt 10.500 Stück. Das Konzert am 24. Februar wurde geplant, um möglichst viele Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln. Wer kein Ticket mehr bekommen hat, sich aber an der Aktion 3 Akkorde für deine Spende beteiligen möchte, findet in der Pressemitteilung alle weiteren Infos.

Das Benefizkonzert wird am Freitag, den 24. Februar von ca. 21:30 Uhr bis 23:30 Uhr von SWR3, dem WDR2 und weiteren Radiosendern aus der ARD übertragen – hier könnt ihr es live anhören!

Neben den Toten Hosen spielen auch Thees Uhlmann und die Donots für den guten Zweck. Die Musiker verzichten alle auf eine Gage, die gesamten Einnahmen gehen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International. Weitere Hilfsorganisationen findet ihr unten im Artikel.

Wie kann ich die Retter vor Ort am besten unterstützen? Diese Frage beantwortet Burkhard Wilke im SWR3-Topthema. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (DZI). In Katastrophenfällen helfe die Geldspende schneller und besser als Sachspenden:

Sachspenden verursachen sehr schnell zu hohe Transportkosten oder auch Lagerkosten. Häufig ist auch nicht genau klar, welche Art von Produkten oder welche Größe von Kleidung wo genau benötigt werden. Deswegen ist die Geldspende eigentlich fast immer die bessere Spende, weil die Hilfsorganisationen sich damit genau das richtige Material an der richtigen Stelle beschaffen können.

Larissa Probst, Geschäftsführerin des Deutschen Fundraising-Verbands, empfiehlt außerdem: Das Geld nicht an einen bestimmten Zweck binden! So können Hilfsorganisationen die Spende an der Stelle einsetzen, wo sie gerade am dringendsten gebraucht wird. Mehr zur Hilfsbereitschaft für die Opfer des Erdbebens und was bei der Auswahl der Organisationen beachtet werden kann, hört ihr im SWR3-Topthema:

Sicher spenden: So geht's! Burkhard Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI), rät: Damit eure Spende an der richtigen Stelle ankommt, gibt das Spenden-Siegel in der aktuellen Situation schon mal Auskunft darüber, ob eine Organisation vertrauenswürdig ist. Trägt sie ein solches Siegel, kann man davon ausgehen, dass die Spendengelder verantwortungsbewusst behandelt werden. Leider gibt es auch immer wieder Trittbrettfahrer, die eine emotionale Situation ausnutzen und zu Spenden aufrufen, ohne einen Plan zur Verwendung zu haben oder keine Partner und Kontakte in den Krisengebieten vorweisen können. Dies wird meist schnell deutlich, indem man die Webseite der Organisation prüft. Hier seht ihr, wie das DZI-Spenden-Siegel aussieht!

Bündnis Entwicklung Hilft und Aktion Deutschland Hilft rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf:

Ärzte der Welt Die Organisation ist der deutsche Teil der „internationalen humanitären Organisation Médecins du Monde/Doctors of the World“ und setzt sich international für die Gesundheit der Menschen ein. Ärzte ohne Grenzen Ärzte ohne Grenzen wurde 1971 in Frankreich mit dem Namen Médecins Sans Frontières (MSF) gegründet. Heute ist Médecins Sans Frontières weltweites Netzwerk mit 25 Mitgliedsverbänden, das in mehr als 70 Ländern medizinische Nothilfe leistet. Diakonie Katastrophenhilfe Die Diakonie ist das humanitäre Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Es bietet unter anderem Nothilfe für Menschen in Katastrophengebieten an. Deutsches Rotes Kreuz e.V. Das DRK hilft in Notlagen und leisten humanitäre Hilfe Humedica Die deutsche Hilfsorganisation Humedica hilft bei Katastropheneinsätzen und leistet medizinischee Versorgung in Krisengebieten. Malteser International Malteser International ist ein internationales Hilfswerk, das auch Nothilfeteams in Krisengebiete sendet. Medico International e.V. Seit 1968 leistet medico Hilfe für Menschen in Not und setzt sich mit lokalen Partnern gegen die strukturellen Ursachen von Armut und Ausgrenzung ein.

Erfahren Sie mehr über medico! SOS Kinderdörfer Die SOS Kinderdörfer sind in verschiedenen Ländern aktiv und setzen sich dafür ein, Kinder ein sicheres Zuhause zu bieten. Sie sind als nichtpolitische Organisation eingetragen. Stelp e.V. Stelp ist eine internationale Hilfsorganisation, die in Stuttgart ansässig ist. Sie helfen in akuten Krisensituationen und unterstützen bei Projekten, um das Leben von bedürftigen Menschen nachhaltig zu verbessern. Unicef Unicef, das Kinderhilfswerk der vereinten Nationen, unterstützt Kinder und Mütter in Themen wie Gesundheit, Hygiene, Ernährung oder auch Bildung und leistet humanitäre Hilfe in Notsituationen. UNO-Flüchtlingshilfe Die UNO-Flüchtlingshilfe ist ein Verein, der sich für Menschen auf der Flucht weltweit einsetzt und Flüchtlingsprojekte unterstützt. Caritas international Das Hilfswerk Caritas international kümmert sich um Menschen in Krisen- und Katastrophengebieten.

Wie die Hilfsorganisationen vor Ort arbeiten und was alltägliche Herausforderungen sind, erzählt Serkan Eren von Stelp im Interview:

Serkan Eren von der Hilfsorganisation STELP berichtet von der Situation vor Ort Dauer 1:54 min Serkan Eren von der Hilfsorganisation STELP berichtet von der Situation vor Ort

Andere Hilfsmöglichkeiten: Sachspenden für die Türkei und Syrien

Die ersten Hilforganisationen, Vereine und Kirchen richten inzwischen Annahmestellen für Sachspenden ein. Benötigt werden insbesondere:



warme Kleidung

Decken

Babynahrung

Hygieneartikel

Verbandszeug

rezeptfreie Medikamente

Sachspenden werden von Hilfsorganisationen und Vereinen sortiert und anschließend mit Hilfskonvois in die Krisengebiete gebracht. Auch beim Sortieren und Verpacken kann bei vielen Hilfsorganisationen geholfen werden.

Familienangehörige in der Türkei? Das kannst du tun

Viele Menschen betrifft das Erdbeben auch hier unmittelbar: Aktuell leben über 1,4 Millionen türkische Staatsbürger in Deutschland. Auch wer keine Freunde oder Verwandte in der Türkei oder Syrien hat, kann Betroffene in Deutschland seelisch unterstützen: In unklaren Situationen kann auch ein offenes Ohr und das Gefühl, nicht allein zu sein, Kraft geben.

Vermisste melden? Telefonnummern zur Seelsorge

Es gibt noch keine Telefonnummer, bei der man vermisste Familienmitglieder, Freunde und Bekannte melden kann. Sobald das der Fall ist, werden wir es hier aktualisieren.

Beistand kann die Telefonseelsorge geben. Dort arbeiten geschulte Mitarbeiter. Sie können helfen, mit der aktuellen Situation zurechtzukommen. Der Anruf ist kostenlos und findet anonym statt. Die Telefonnummern lauten:

0800 / 111 0 111

0800 / 111 0 222

116 123

Wer nicht telefonieren möchte oder kann, hat außerdem die Möglichkeit, einen Termin zum Chatten zu vereinbaren. Alle Informationen dazu gibt es auf der Website der Telefonseelsorge.

Als Helfer in die Türkei fliegen – ist das sinnvoll?

Als Angehöriger oder Helfer direkt in die Türkei zu fliegen, könne zum Problem werden, sagt Gökay Sofuoglu. Er ist Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland:

Ich habe mitbekommen, dass sich viele aus Verzweiflung schnell dazu entschieden haben, in die Türkei zu fliegen. Das kann aber zum Problem werden, weil es in Istanbul und Ankara so stark geschneit hat, dass Flüge ausfallen. Eine Katastrophe jagt die nächste.

Es gehe vielmehr darum, koordinierte Hilfe dorthin zu schicken, wo sie gebraucht wird. Das kann beispielsweise durch Hilfsorganisationen passieren. Wer vor Ort helfen möchte, kann sich bei Hilfsorganisationen wie beispielsweise dem roten Kreuz nachfragen.