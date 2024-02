Geysire wie in Island oder blaues Wasser, wie an der Adria! Das alles hat SWR3Land zu bieten. Dazu muss man nicht weit weg ins Ausland fahren. Echt, urlaubsmäßige Highlights gibt es auch direkt vor der Tür – ganz ohne Flugzeug.

Reiseziele in Rheinland-Pfalz

Grand Canyon im Pfälzerwald?

Spektakuläre Felsen, rotes Gestein in der Abendsonne – wenn ihr jetzt noch nen Pickup vor diese Landschaft stellt, kriegt ihr wahrscheinlich Nachrichten von euren Freunden: „Hä, du machst nen Roadtrip durch den Grand Canyon?“ Dann könnt ihr euch entscheiden zwischen „mit USA-Flaggen-Emoji antworten“ – oder die Wahrheit sagen: Ne, Wandertour rund um die Altschlossfelsen im Pfälzerwald an der Grenze zu Frankreich. Superschön.

Ein bisschen Island in Andernach

Für alle, denen Island ein bissen zu weit weg ist: Der höchste Kaltwassergeysir der Erde befindet sich bei Andernach, im Landkreis Mayen-Koblenz. Bis zu 60 Meter hoch kann die Fontäne spucken. Der Geysir liegt auf einer Halbinsel im Rhein, ist also ein doppelt gutes Reiseziel. Insgesamt gibt es nur etwa zehn bis zwölf Kaltwassergeysire auf der Welt. Man muss sich das wie eine große Mineralwasserflasche vorstellen, die man schüttelt. Es steigt Gas auf und reißt das Wasser mit in die Höhe. Alle 100 Minuten spuckt der Kaltwassergeysir in Andernach seine Fontäne aus.

Reiseziele in Baden-Württemberg

Lagunen in Ulm?

Bock auf Lagune und türkisblaues Wasser? Dafür musst du nicht in die Südsee reisen – zumindest nicht für das perfekte Instagram-Foto. Das kannst du auch in Blaubeuren, in der Nähe von Ulm, am Blautopf machen. Das Wasser dort ist schillernd blau – fast so schön wie das Wasser in Thailand. Eignet sich nur nicht so gut zum Baden. Aber ein Ausflug dorthin lohnt sich allemal und geht ganz ohne Flugzeug.

Malaysia-Flair in Bad Tölz

Hier hätte man ohne Probleme den „Schatz am Silbersee“ drehen können: Am Walchensee bei Bad Tölz in Bayern. Der leuchtet intensiv türkis, weil der Kalk-Gehalt so hoch ist. Taucher lieben den Walchensee. Sieht ähnlich aus, wie das glasklare Meer vor der kleinen Insel Sipadan in Malaysia. Nur, dass im Walchensee beim Tauchen keine Barrakuda-Schwärme und Manta-Rochen zu finden sind, sondern die Große Teichmuschel (sehr selten) oder der Edelkrebs.

Badeurlaub mitten im Schwarzwald

Mitten im Schwarzwald liegt der Kurort Schluchsee direkt neben dem gleichnamigen See. Dieser ist der größte See in der ganzen Region und und auch der sauberste Badesee in ganz Deutschland. Sehr beliebt ist er jedoch vor allem bei Wassersportlern, da er das Wassersportzentrum im Schwarzwald ist. Sowohl surfen und segeln als auch angeln und tauchen ist hier sehr gut möglich. Oder wie wäre es mit einer kleinen Bootstour?