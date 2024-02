Warum ist es an der Raststätte so teuer?

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Wer auf der Autobahn unterwegs ist, hat vielleicht auch einen kurzen Zwischenstopp an einer Raststätte eingelegt – und dort einen richtig teuren Kaffee getrunken. Warum muss man denn an Raststätten so viel mehr zahlen, als im Supermarkt?