Rund 20 Comedians, 60-Minuten-Auftritte zum günstigen Preis, kostenfreies Rahmenprogramm, … wir gehen in die vierte Runde SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim. Hier gibt es alle Infos zum Event.

Was ist das SWR3 Comedy Festival?

Vom 16. bis 18. Mai stehen rund 20 Comedians im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim auf fünf Bühnen. Mit dabei unter anderem: Ralf Schmitz, Andreas Müller, Katie Freudenschuss und viele mehr. „Mit diesem Event bringen wir ein Trendfestival der Comedy in die Pfalz. Damit setzen wir unseren erfolgreichen Comedy-Kurs fort und bringen große Stars, Newcomer und Talente zusammen“, so Thomas Jung, Programmchef von SWR3.

Fünf Bühnen

Aufführungen gibt es in der Salierhalle, dem Kurhaus, Open Air im Kurpark vor der Brunnenhalle, sowie dem Dürkheimer Haus. Auch auf einer Open-Air-Bühne auf dem Schlossplatz finden Auftritte statt. Neben den bekannten Größen haben auch regionale Comedians die Gelegenheit, ihre Show zu präsentieren. Für junge Talente wird es eine eigene Newcomer-Bühne geben.

Festival-Radio, Live-Stream & Co

Ein kostenfreies Rahmenprogramm bietet Comedy-Fans die Gelegenheit, die Künstler in Live-Interviews und bei Kurzauftritten zu sehen. Auf den SWR3 Partynächten kann am Wochenende gefeiert werden. Begleitet wird die dreitägige Veranstaltung durch das Festival-Radio in SWR3, einen Livestream auf SWR3.de sowie Aktionen in den sozialen Netzwerken.

Auf einen Blick