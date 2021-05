Welcher Comedian ist wann und wo aufgetreten? Wann gab es was zu sehen und was war in Bad Dürkheim während des Festivals noch geboten? Wir haben für dich den Überblick. Check' hier die Zeiten, die Orte und die Comedians.

Live-Bühne: Die Künstler im Live-Talk bei Kemal Goga! Zeitplan der Shows: Welcher Künstler tritt wann und wo auf? SWR3 Festivalradio: Radioprogramm live vor Ort! SWR3 Live-Lyrix: Wann könnt ihr wo die Live-Lyrix sehen? Video-Livestream-Zeiten: Welchen Künstler gibt es wann online live zu sehen? SWR3 Comedy Förderpreis: Das sind die Finalisten

1. SWR3 Live-Bühne

An der SWR3 Live-Bühne gibt es täglich kostenfreies Programm mit Interviews bei SWR3-Morningshow-Moderator Kemal Goga, kurzen Stand-ups der am Abend auftretenden Künstler, Livestreams auf der Vidiwall, das SWR3 Comedy Förderpreis-Finale und vieles mehr. Außerdem wird in diesem Jahr die A-capella-Band John Beton & the five HoleBlocks auftreten. Es lohnt sich auf alle Fälle dort vorbei zu schauen.

Zeitplan Live-Talks vor Ort

Donnerstag, 16. Mai 2019

16.00 - 16.15 Uhr: Andreas Müller

16.30 - 16.45 Uhr: GlasBlasSing

17.00 - 17.15 Uhr: Tahnee und Suchtpotenzial

17.30 - 17.45 Uhr: New Comedy: Jonas Greiner, Amjad und Helene Bockhorst

Freitag, 17. Mai 2019

15.00 - 15.15 Uhr: Tobias Mann

15.30 - 15.45 Uhr: Fatih Cevikkollu

16.00 - 16.15 Uhr: Hennes Bender

17.00 - 17.15 Uhr: New Comedy: Alexandra Schiller, Jan Philipp Zymny und Simon & Ingo

17.30 - 17.45 Uhr: Ralf Schmitz

Samstag, 18. Mai 2019

14.00 - 14.15 Uhr: Eure Mütter

14.30 - 14.45 Uhr: Katie Freudenschuss

15.00 - 15.15 Uhr: New Comedy: Tutty Tran, Sven Bensmann und Katharina Schmidt

15.30 - 15.45 Uhr: Sascha Korf

16.00 - 16.15 Uhr: Bernhard Hoëcker

16.30 - 18.00 Uhr: Finale SWR3 Comedy Förderpreis

2. Zeitplan der Shows

Donnerstag, 16. Mai 2019

18.00 - 19.00 Uhr Salierhalle: Andreas Müller

19.30 - 20.30 Uhr Open Air im Kurpark vor der Brunnenhalle: GlasBlasSing

21.00 - 22.00 Uhr Salierhalle: Tahnee und Suchtpotenzial (Lizzy Aumeier entfällt leider wegen Krankheit)

22.30 - 23.30 Uhr Dürkheimer Haus: Amjad, Helene Bockhorst und Jonas Greiner

Freitag, 17. Mai 2019

18.00 - 19.00 Uhr Salierhalle: Tobias Mann

19.30 - 20.30 Uhr Kurhaus: Fatih Cevikkollu

19.30 - 20.30 Uhr Open Air im Kurpark vor der Brunnenhalle: Hennes Bender

21.00 - 22.00 Uhr Salierhalle: Ralf Schmitz

22.30 - 23.30 Uhr Dürkheimer Haus: Jan Philipp Zymny, Alexandra Schiller und Simon & Ingo

Samstag, 18. Mai 2019

18.00 - 19.00 Uhr Salierhalle: Bernhard Hoëcker

19.30 - 20.30 Uhr Kurhaus: Katie Freudenschuss

19.30 - 20.30 Uhr Open Air im Kurpark vor der Brunnenhalle: Sascha Korf

21.00 - 22.00 Uhr Salierhalle: Eure Mütter

22.30 - 23.30 Uhr Dürkheimer Haus: Sven Bensmann, Tutty Tran und Katharina Schmidt

3. SWR3 Festivalradio

Täglich live aus Bad Dürkheim von 15 bis 18 Uhr

An allen Tagen des Comedy Festivals sendet SWR3 live aus Bad Dürkheim. Wir machen Radio vor Ort – Die SWR3 Moderatoren Sabrina Kemmer und Sebastian Müller treffen Comedians, erzählen euch, was gerade passiert und haben sicher den ein oder anderen Gag geplant.

4. SWR3 Live Lyrix

Die Fun-Edition mit Alexandra Kamp und Ron Spiess

Nicht nur Bad Dürkheim schmeißt sich für drei Tage in sein humorvollstes Outfit, auch die SWR3 Live Lyrix-Crew zeigt euch während des Festivals das Best-of der wirrsten Songübersetzungen. Wer schon immer mal wissen wollte, wie Alexandra Kamp mit Bart aussieht – wartet auf »Sharp Dressed Men«! Die Lyrix sind auch dieses Jahr für euch kostenlos. Weil der Andrang so groß ist, werden für beide Shows jeweils ab 17 und 19 Uhr Einlasstickets vergeben – immer im SWR3-Zelt auf dem Schlossplatz.

Freitag, 17.05.2019

Kurhausterrasse: 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr

Kurhausterrasse: 21.15 Uhr bis 21.45 Uhr

Samstag, 18.05.2019

Kurhausterrasse: 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr

Kurhausterrasse: 21.15 Uhr bis 21.45 Uhr

5. Video-Livestream-Zeiten

Für alle, die zwischen dem 16. und 18. Mai nicht vor Ort sein können, übertragen wir fast das komplette Festival im Video-Livestream. Ab 16 Uhr geht es mit den Livetalks los und ab 18 Uhr schalten wir direkt zu den Shows.

Show-Zeiten

Donnerstag, 16. Mai 2019

18.00 bis 19.00 Uhr: Andreas Müller

19.30 bis 20.30 Uhr: GlasBlasSing

21.00 bis 22.00 Uhr: Tahnee und Suchtpotenzial (Lizzy Aumeier entfällt leider wegen Krankheit)

22.30 bis 23.30 Uhr: New Comedy: Jonas Greiner, Amjad und Helene Bockhorst

Freitag, 17. Mai 2019

18.00 bis 19.00 Uhr: Tobias Mann

19.30 bis 20.30 Uhr: Hennes Bender

21:00 bis 22:00 Uhr: Fatih Cevikkollu

22.30 bis 23.30 Uhr: New Comedy: Alexandra Schiller, Jan Philipp Zymny und Simon & Ingo

Samstag, 18. Mai 2019

18.00 bis 19.00 Uhr: Bernhard Hoëcker

19.30 bis 20.30 Uhr: Katie Freudenschuss

21.00 bis 22.00 Uhr: Eure Mütter

22.30 bis 23.30 Uhr: New Comedy: Sven Bensmann, Tutty Tran und Katharina Schmidt

Talk-Zeiten

Donnerstag, 16. Mai

16.00 - 16.15 Uhr: Andreas Müller

16.30 - 16.45 Uhr: GlasBlasSing

17.00 - 17.15 Uhr: Tahnee und Suchtpotenzial

17.30 - 17.45 Uhr: New Comedy: Jonas Greiner, Amjad und Helene Bockhorst

Freitag, 17. Mai

16.00 - 16.15 Uhr: Hennes Bender

17.00 - 17.15 Uhr: New Comedy: Alexandra Schiller, Jan Philipp Zymny, Simon & Ingo

17.30 - 17.45 Uhr: Ralf Schmitz

17.45 - 18.00 Uhr: Tobias Mann

20.30 - 20.45 Uhr: Fatih Cevikkollu

Samstag, 18. Mai

16.00 - 16.15 Uhr: Bernhard Hoëcker

16.30 - 18.00 Uhr: Comedy Förderpreis Finale

19.00 - 19.15 Uhr: New Comedy: Tutty Tran, Sven Bensmann und Katharina Schmidt

19.15 - 19.30 Uhr: Katie Freudenschuss

20.30 - 20.45 Uhr: Eure Mütter

6. SWR3 Comedy Förderpreis

Sie haben sich online eurem Urteil gestellt – und ihr habt eure fünf Lieblingskandidaten bestimmt: Beim SWr3 Comedy Förderpreis 2019 treten Riccardo Vaccaro, Maria Clara Groppler, Jan Overhausen, Niklas Siepen und Ramona Rockenhausen gegeneinander an. In nur fünf Minuten müssen sie die Jury von ihren Comedy-Qualitäten überzeugen. In der Jury sitzen dieses Jahr neben SWR3-Comedychef Andreas Müller auch die Comedyacts Katie Freudenschuss und Stefan von Eure Mütter sowie Bad Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger. Samstag, den 18.5. könnt ihr live auf dem Schlossplatz miterleben, welches Talent danach von SWR3 besonders gefördert wird. Neben Fotoshootings und vielen Auftritten bekommt der Gewinner der Förderpreises noch viele Tipps und Anregungen von Andreas Müller.

Hier könnt ihr euch die „Bewerbungsvideos“ der Finalisten anschauen.