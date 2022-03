Lachen verbindet und hilft – gerade in diesen Zeiten. Von Freitag, 13. Mai 2022 bis Sonntag, 15. Mai 2022 begeistern Comedy-Stars wie Florian Schroeder, Vince Ebert und Andreas Müller die Fans in Bad Dürkheim.

Die sechste Ausgabe des Events wird unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Denn der Gesundheitsschutz von Besucherinnen und Besuchern, Künstlerinnen und Künstlern und allen am Festival beteiligten Mitarbeitenden hat oberste Priorität.

Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine geht für jedes verkaufte Ticket ein Euro an „Aktion Deutschland Hilft“ und „Bündnis Entwicklung Hilft“. Mit der Spendensumme sollen Hilfsprojekte und Menschen aus der Ukraine unterstützt werden.

Auf einen Blick: Wer ist dabei?

Die Feisten – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 Anne König

Humor und Musik in einem: Rainer und C. gründeten die feiste im Jahr 2013, nachdem sie zuvor im Trio Ganz schön Feist miteinander gearbeitet hatten. Während C. die meist komödiantischen Texte schreibt, komponiert Rainer die begleitende Musik. Das Ergebnis: ein Comedy-Gesangserlebnis von zweien, die nach eigener Aussage gerade ihren „zweiten Frühling“ erleben, untermalt von Cajon-, Gitarren-, Ukulele- oder auch Timple-Klängen.

Aktuelles Programm: Das neue Programm heißt jetzt! und dreht sich um die absurden Momente unserer modernen Welt wie das nicht mehr existente „Wild-West-Feeling“ beim Rauchen oder Junggesellenabschiede mit über 50 – alles feist und mit Charme auf den Punkt gebracht.

Preisgekrönt: 2017 erhielten die feisten die bedeutendste Auszeichnung ihre Genres: den Deutschen Kleinkunstpreis. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein.

Eure Mütter – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 Pressefoto

Drei in schwarz gewandete Herren: Vor mehr als 20 Jahren erschienen die drei Stuttgarter Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann am Comedy-Horizont und haben sich seitdem eine große Fan-Gemeinschaft aufgebaut – vielleicht auch wegen ihres Namens. Schließlich soll es beruhigend auf ihr Publikum wirken, wenn sie zu Showbeginn versichern: „ Wir sind eure Mütter! “ Macht Sinn: Wir brauchen alle eine Mutter.

Wort, Musik und meisterhafter Tanz: … naja, fast. Eure Mütter sitzen dann doch eher entspannt auf bequemen Stühlen, während sie Musik und Wort mit spitzer Zunge und ziemlich viel Taktgefühl zusammenbringen. Dass diese Kombination gut ankommt, beweist ihr Erfolg: mehr als 50 Millionen Views auf Youtube und ein Live-Publikum von Hunderttausenden.

Neues Material: „Volles Rohr: all killer, no filler“ – ein großes Versprechen ist das, was die drei Jungs ihrem Publikum da geben. Ihr mittlerweile siebtes und neues Programm Bitte nicht am Lumpi saugen! umfasst zwei Stunden in Songs verpackte Komik, die zügellos, kein bisschen zimperlich und ziemlich lustig die außergewöhnlichen Alltagsmomente des Lebens ins Visier nimmt.

Anny Hartmann – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 Wolfgang Michel

Humor mit Haltung: Die Diplomvolkswirtin Anny Hartmann schafft mit ihrem Polit-Kabarett das, was die Politik oft versäumt: Die Menschen so zu erreichen, dass diese auch wirklich zuhören wollen – Politikverdrossenheit ade! Witzig, charmant und scharfsinnig setzt sie sich mit politischen Themen auseinander, aber immer mit dem gewissen Augenzwinkern – und etlichen Lachern vor der Bühne.

Aktuelles Programm: In ihrem kabarettistischen Jahresrückblick Schwamm drüber? – Das (ALLER)Letzte zum Schluss! lässt Anny Hartmann das turbulente Jahr 2021 Revue passieren: Der Impfstoff kam, Trump ging, Corona blieb. Sie entlarvt die wichtigen Akteure und Ereignisse und bringt das zur Sprache, was andere lieber unter den Teppich kehren wollen.

Ausgezeichnet: Schon mit ihrem ersten Programm Humor ist, wenn man trotzdem wählt erhielt sie 2011 die Sankt Ingberter Pfanne und 2012 den fränkischen Kabarettpreis. Es folgten der Mindener Stichling (2014) und der Haltener Kiep (2016) für Ist das Politik oder kann das weg? sowie der Thüringer Kleinkunstpreis (2018) für No Lobby is perfect.

Florian Schroeder – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 SWR

Der philosophische Kabarettist: In Freiburg hat Florian Schroeder studiert: Germanistik und Philosophie. Keine Frage: Der Mann ist äußerst wortgewandt. Schon früh, gleich nach dem Studium, sammelte er Erfahrungen als Kabarettist und Parodist. Die Liste von dem, was er kann, ist lang: mehrere veröffentlichte Bücher, regelmäßige eigene TV-Shows, wöchentliche Radiokolumnen oder auch Live-Talks auf Instagram mit Gästen aus Politik, Kultur und Comedy.

Alles einmal auf null, bitte! Mit seinem neuen Programm Neustart will Schroeder den metaphorischen Reset-Knopf drücken, denn unserem Planeten würde das momentan ziemlich guttun. Intelligent und satirisch pointiert setzt er sich mit den Geschehnissen unserer pandemiegeplagten Welt mit all ihren Auswüchsen auseinander. Wo sich andere fragen, wie es weitergehen soll, hat Schroeder die Antwort: Neustart klicken.

Ausgezeichnet systemrelevant: Für seine Rede auf einer „Querdenker“-Kundgebung, auf die er versehentlich eingeladen wurde, erhielt er den Deutschen Kleinkunstpreis 2021. Er bot den Verschwörungstheoretikern die Stirn und bewies erneut: Kabarett ist für die Gesellschaft unverzichtbar.

Vince Ebert – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 SWR Vince Ebert -

Multitalent mit Witz: Als Diplom-Physiker, gefragter Vortragsredner und Kabarettist hat Vince Ebert einiges zu tun. Er schreibt Bücher, moderiert die ARD-Sendung Wissen vor Acht und begeistert nebenbei tausende Zuschauerinnen und Zuschauer mit seinen Reden und Bühnen-Shows.

Denken schadet nie: Eberts Aussagen sind oft unkonventionell und provokant, jedoch klar und pointiert formuliert. Mit trockenem und intelligentem Witz will er sein Publikum vor allem zu einem motivieren: Benutzt euer Gehirn und handelt dementsprechend!

Make Science Great Again: Für sein neues Programm ist Vince Ebert ein ganzes Jahr in die USA gereist, um herauszufinden, warum gerade die führende Wissenschaftsnation der Welt so voller Gegensätze ist: Innovation und Fake News, Liebe und Hass, Todesstrafe und Freiheit, Verklemmtheit und Schönheits-OPs. Ebert rechnet ab – kulturübergreifend, scharfsinnig und witzig.

basta – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 Rainer Holz

Fünf Stimmen: basta – das sind William Wahl, Mirko Schelske, Arndt Schmöle, René Overmann und Werner Adelmann. 2000 wurde die A cappella-Band gegründet. 2002 folgte der erste Plattenvertrag und 2006 sogar eine eigene TV-Show im WDR. Bis heute produzieren die Männer mit den klaren Stimmen regelmäßig erfolgreiche neue Programme samt Musikalben. Eines ihrer bekanntesten Lieder Gimme hope Joachim wurde 2010 zum Überraschungshit der WM in Südafrika und landete auf Platz 18 der Singlecharts.

Das Besungene: In ihren Songs thematisieren basta die großen Fragezeichen des Lebens: den Trennungsschmerz in Bindungsangst, das Leben im Alter in Reggaeton im Altersheim oder auch den täglichen Bürostress in Cut, Copy & Paste. Ja, richtig erkannt – diese Ohrwürmer gehen einem nicht mehr aus dem Kopf!

Mitmachen erwünscht: Aus ihrer aktuellen Show Eure liebsten Lieder machen basta allabendlich ein individuelles Wunschkonzert. Mithilfe des Applausometers vor Ort oder einem Voting via Instagram und Facebook kann schon im Voraus der musikalische Abend mitgestaltet werden.

Nur noch dieses Jahr auf Tour: Auf ihrer Webseite gaben die Jungs bekannt, dass 2022 ihre letzte Tour sein wird.

Christian „Chako“ Habekost – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 SWR

Prägende Heimat: Christian Chako Habekost ist Pfälzer durch und durch: aufgewachsen in Mannheim, wohnhaft in Bad Dürkheim. Das SWR3 Comedy Festival ist für ihn also Heimspiel und Rückkehr zugleich, denn er war schon 2016 mit am Start, als das SWR3 Comedy Festival zum ersten Mal stattfand.

„ Der kabarettistische Rächer aller Lehrer “: So beschreibt sich Habekost selbst. Schließlich wollte er nach seinem Studium in Germanistik, Anglistik und Politikwissenschaften sowie der Doktorarbeit doch eigentlich Hochschullehrer werden. Wegen Stellenmangels verschlug es ihn dann aber in die Comedy. Zum Glück, denn wir wollen lachen und dabei etwas lernen – bei Chako geht das ganz leicht!

Matthias Egersdörfer – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 Pressestelle Hinterhaus Presse

Meisterschüler mit vielen Talenten: Der Nürnberger Matthias Egersdörfer kann einiges: Er ist Schauspieler, Comedian, Kabarettist, Medienberater und Meisterschüler. Nach dem Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Philosophie und einer Ausbildung im Medienbereich studierte er nämlich an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg als Meisterschüler des bekannten Malers Peter Angermann.

Choleriker mit Dialekt: Egersdörfers Nummern sind unverkennbar geprägt von seinem ostfränkischen Dialekt und dem leichten Hang zum Cholerischen. Den absurdesten Alltagssituationen verleiht er somit eine besondere Ernsthaftigkeit – aber auch viel Witz und Charme. Da hört man gerne zu.

Nachrichten aus dem Hinterhaus: In seinem neuen Programm beschwört Matthias Egersdörfer tragisch-komische Bilder eines tristen, dichtbesiedelten Nachbarschaftslebens herauf. Ob der Geruch vom Käsebrot, der noch in der Küche hängt, die ständig hustende Frau Schlitzbier im Vorderhaus oder die kreischende Großfamilie im Stockwerk darunter – idyllisch ist das nicht, aber lustig, denn Egersdörfer spielt den theatralischen und redebedürftigen Hauptprotagonisten mit erschütternder Glaubwürdigkeit.

Rolf Miller – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 SWR

Weniger ist mehr: Rolf Miller braucht nicht viel, um auf der Bühne zu überzeugen: Wasserflasche, Stuhl und breitbeinige Stammtisch-Macho-Pose sind seine Markenzeichen. Hinzu kommen unvollständige Sätze, die den nicht zu Ende gesprochenen Aussagen seines erdachten Stammtisch-Bruders besondere Komik verleihen. In odenwäldischer Mundart vorgetragen wirkt das Ganze doppelt lustig!

Obacht Miller: Auch in seinem neuen Programm garantiert der Kabarettist „ 50 Prozent Halbsatz-Garantie “. Sein prolliges Alter Ego mimend, gibt Miller Stammtisch-Weisheiten von sich – zum Beispiel über einen veganen Jäger, einen ausländerfeindlichen Syrer oder Frauen über 40. Hört man seiner entlarvenden Satire zu, bleibt einem das Lachen manchmal fast im Halst stecken – aber eben nur fast, denn Miller ist einfach lustig und macht deutlich: Glaubt nicht alles, was ihr hört!

Preise: Miller konnte schon viele renommierte Preise wie den Mundartpreis Badisch-Franken, den Deutschen Kleinkunstpreis, den Deutschen Kabarettpreis des Nürnberger Burgtheaters sowie etliche weitere Auszeichnungen einheimsen.

Stefan Reusch – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 Stefan Reusch

Der SWR3-Wochenrückblicker: SWR3Land liebt Stefan Reusch für seine schamlosen, zynischen und unberechenbaren Wochenrückblicke. Was ihm nicht gefällt, wird nicht nur kritisiert, sondern runtergeputzt – satirisch witzig, sprachlich elegant und sympathisch!

Reusch rettet Bad Dürkheim: Der „Kölner Weltretter“ nimmt sich da etwas Großes vor: Bad Dürkheim retten! Schließlich sieht es trübe aus auf der Welt, die Menschen haben vor vielem Angst – vor dem Klimawandel, egomanischen Politikern und auch vor Florian Silbereisens neuer Tour. Deprimierende Aussichten, das geben wir zu, aber bei dieser „Hilfsaktion“ ist man gerne dabei!

Andreas Müller – mit dabei beim SWR3 Comedy Festival 2022 SWR3

Der Chef: Er darf auf dem SWR3 Comedy Festival auf keinen Fall fehlen: SWR3-Comedy-Chef Andreas Müller. Ganz egal, ob beim Parodieren, Imitieren oder Musik machen – die Lacher sind ihm sicher!

Witzemaschine: Seit 1991 ist Andreas Komiker, Imitator und Parodist. 2005 startete er seine erste eigene Tour, um die Fans auch von der Bühne aus zu begeistern. Außerdem sitzt er, wenn er nicht auf Tour ist, am Schreibtisch und überlegt sich neue Gags für SWR3Land. Und täglich fallen ihm neue ein. Chapeau!

1000 Stimmen in Bad Dürkheim: Beim SWR3 Comedy Festival wird Andreas wieder sein ganzes Repertoire auspacken: die besten Gag-Songs, Themen des aktuellen Zeitgeschehens und natürlich seine allseits beliebten und bekannten Figuren: Nuschel-Rocker Udo, Karl Lauterbach, Boris und natürlich auch seine Radio-Comix wie „Baumarkt Hammer“ oder „Tuten Gag“.