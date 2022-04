Alte Hasen und Newcomer beim SWR3 Comedy Festival: Die New Comedy verspricht beste Unterhaltung vom 13. bis 15. Mai in Bad Dürkheim.

Newcomer beim SWR3 Comedy Festival

Für New Pop kennt man SWR3 schon – wir feiern aber auch New Comedy! Beim SWR3 Comedy Fesitval in Bad Dürkheim darf sie deshalb auf keinen Fall fehlen. Für neue Comedians bedeutet das Auftrittsmöglichkeiten, für das Publikum kommt frischer Wind auf die Comedy-Bühne. Win-win! Beim Comedy Festival bekommt ihr dieses Jahr jeden Tag eine Brise davon. Alles über „die Neuen“ und wann ihr sie in Bad Dürkheim auf der Bühne sehen könnt, steht hier!

Marvin Ruppert

Quichotte wühlt sich durch die Irrungen der Menschheit und erzählt von seinem eigenen Alltag. Zwischen Feingeist und zottligem Rabauken schlägt er sich auf die Seite derer, die sonst in der Gesellschaft weniger gehört werden. Er trifft die Zwischentöne, wird politisch aber nicht aufdringlich.

Seine Comedy ist – laut Quichotte selbst – so schwer zu beschreiben wie ein Nacktmull. Was das bedeutet, findet man wohl nur bei seinem Auftritt heraus. Freestylerap ist auf jeden Fall ein Teil des Nacktmulls.

Guido Schröder

Woran erkennt man Psycho-Frauen? Was sind eindeutige Stoppschilder bei Männern? Negah Amiri versucht, das älteste Spiel der Welt zu verstehen: Männer und Frauen. Männer gegen Frauen – oder umgekehrt.

Auf der Bühne geht sie der Frage nach, warum Frauen immer etwas an ihren Männern auszusetzen haben und wie die Herren der Schöpfung damit umgehen. Mit einer großen Portion Selbstironie wird niemand von ihr verschont.

Sie ist regelmäßig mit Nightwash auf Tour und steht seit Herbst 2021 mit ihrem eigenen abendfüllenden Programm Megah gut deutschlandweit auf der Bühne.

Iyob Almedom

Amir Shahbazz ist mit seinem muslimischen Hintergrund in zwei Kulturen aufgewachsen. Der Weg durch verschiedene Sprachen, Strukturen und Religionen war nicht immer geradlinig, aber umso unterhaltsamer.

Auf der Bühne erzählt er dabei nicht nur von Vorurteilen oder medialen Berichterstattungen, sondern auch von den kleinen Dingen im Leben. Angefangen bei Debatten über die richtige Ernährung oder Kindererziehung. Die Moralkeule schwingt er nicht, macht aber Stand Up Comedy mit einer Aussage.

Drei Tage Lach-Flash in Bad Dürkheim vom 13. – 15. Mai 2022

Adil Muliqi

Luan ist albanisch-schwäbischer Polizist. Nachdem er als Kind mit seinen Eltern aus dem Kosovo geflüchtet ist und perspektivlos „geduldet“ im fremden Deutschland ankam, dient er jetzt dem deutschen Staat. Geschichten für sein Comedy-Programm muss er daher nicht lange suchen.

Er nimmt das Publikum mit auf Streife in seinen knallharten aber urkomischen Polizistenalltag und den Kultur-Crash, den er immer wieder erlebt. Auf der Bühne steht er nicht allein, sondern schlüpft in die Rollen des Deutschen Dirk, des Kroaten Ivica und des Albaners Fatmir.

Anna-Sophie Kölbl

Benedikt Mitmannsgruber steht mit rabenschwarzem Humor auf der Bühne. Er spricht über seine katholisch geprägte Kindheit und wie einsam er als einziges Kind in einem österreichischen Dorf war – zumindest als einziges Kind „ das nicht schon im Alter von 11 Jahren alkohol-und nikotinabhängig war “. Den Sommer kannte er nur von Erzählungen.

Langsam lässt er seine Wurzeln aber hinter sich und zieht damit Gottes gnadenlosen Zorn auf sich. 2021 war er der Gewinner des Stuttgarter Besens. Im selben Jahr bekam er den Publikumspreis des Klagenfurter Kleinkunstpreises „Herkukes“.

AnaAdriana

Kathi Wolf kommt aus... ja woher eigentlich? Während ihrer Schulzeit hat sie in fast jeder Ecke Deutschlands gelebt. Das bedeutet nicht nur viele Umzüge, sondern auch viele neue Dialekte – und die bringt sie auch mit auf die Bühne. „ Sind wir mit unseren Eigenarten nicht alle ein bisschen psycho? “ Mit Satire, Humor und Musik lädt sie in ihre „Stand-Up-Praxis“ ein und therapiert mit einem Augenzwinkern aus der Ferne Politiker, Stars und auch ihr eigenes Publikum.

Sie hat Psychologie studiert und ist gelernte Schauspielerin. Wenn sie nicht auf der Comedy-Bühne steht, ist sie unter anderem in Filmen wie Landrauschen vor der Kamera.

Mario Andreya

Was machen, wenn die Welt zum Haare raufen ist, die aber auch langsam weniger werden? Sven Garrecht gleicht das mit frechen, aber charmanten Sprüchen aus – und mit seiner Kappe, die doppelt so alt ist wie er. Zwischen Popmusik, Chanson und ein bisschen Salsa für Zwischendurch steht er mit ganzem Herzen auf den Kleinkunst-Bühnen des Landes.

Er erzählt, wer Schuld daran ist, dass kurz vor dem Bad putzen immer etwas dazwischen kommt. Außerdem weiß er, wer Beethoven die Frau ausgespannt hat und schiebt auch gleich hinterher, warum einen das interessieren sollte!

Fany Fazii

Johann Theisen ist nicht nur eine echte Stuttgarter Ulknudel sondern auch ein waschechter Tollpatsch. Bekannt sind seine akrobatischen Nummern wie der „Theisen Salto“ vor allem in der Unfallmedizin.

Auf der Bühne erzählt der „Albino-Lauch“ (so nennen ihn zumindest seine Freunde), wie es sich als das Gegenteil von Mike Tyson so lebt und wie man bunter durch den Alltag kommt. Erste Tipps: Mit Spülmittel und einer Spülmaschine eine Schaumparty feiern oder ein Hörbuch mit Zufallswiedergabe hören.

Lara Ermer spricht auch komplexe Themen auf der Bühne an – gerade heraus, frech, aber immer humorvoll. Das Publikum darf aber keinen trockenen Vortrag über Sexismus im Alltag erwarten: Man kann auch mit viel Humor und ohne den erhobenen Zeigefinger über ernste Themen sprechen.

Über die „Absurditäten des Alltags“ spricht sie in ihrem ersten eigenen Soloprogramm Zuckerjokes und Peitsche. Sie ist sich sicher: „ Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, sich Witz und Wort um die Ohren peitschen zu lassen! “

2018 erhielt sie den Kulturförderpreis der Stadt Fürth. 2021 gewann sie die Kabarett-Vereinsmeisterschaft des Bayerischen Rundfunks.