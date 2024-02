Das Internet kann lustig sein! Wer das nicht weiß, hat die letzten zehn Jahre nur mit Katzenvideos und Papas Lieblingswitzeseite verbracht. SWR3 bringt die beste Comedy aus dem Netz zum SWR3 Comedy Festival. Trefft die Youtube-Stars, erlebt sie im Live-Talk und werdet vielleicht sogar Teil ihres nächsten Videos. Diese drei Online-Comedians sind mit dabei…

Bohemian Browser Ballett

Böse, noch böser, Bohemian Browser Ballett! Jeder, der mit Sarkasmus und schwarzem Humor nicht klarkommt, sollte diese Jungs (und Mädels) auf jeden Fall meiden. Angeführt von Blogger Christian Brandes – auch bekannt als Schlecky Silberstein – zieht das Bohemian Browser Ballett Politiker durch den Kakao. Hier geht es zum Youtube-Kanal von Bohemian Browser Ballett.

► Im Talk auf der SWR3 Live-Bühne um 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr.

Philipp Walulis im Live-Talk mit Jonathan „Jontsch“ Schächter

Er ist der Experte in Sachen Medien – und weiß genau, wie man sie am besten für sich nutzt … oder eben von ihnen zum Opfer gemacht wird. Er bezeichnet seinen Kanal selbst als »die Tablettenausgabe im Irrenhaus Internet«. Philipp Walulis zeigt in seinen Videos, wie Medien funktionieren, wie sie manipulieren und was für verschrobene Theorien im Netz so kursieren. Und dazu gibt es immer wieder ironische Einspieler, die alles noch mal auf die Schippe nehmen.

► Im Talk auf der SWR3 Live-Bühne um 17.00 bis 17.15 Uhr

janasdiary

Alltagstipps, ein »Anti-Scheißkerl-Tutorial«, Beauty und Fashion-Videos – und viele Parodien aktueller Youtube-Trends finden sich auf Janas Kanalseite. Die 20-Jährige aus Münster sagt: »Lasst uns zusammen Schoki essen und das Leben nicht zu ernst nehmen.« Was auf ihrem Youtube-Kanal passiert, weiß sie meist selbst nicht so genau – gerade deshalb sind ihre Inhalte wahrscheinlich so vielfältig. Kleiner Tipp von uns: »Tumblr-Bilder nachstellen mit meiner Mutter«. Schaut euch das unbedingt an!

► Im Talk auf der SWR3 Live-Bühne um 17.00 bis 17.15 Uhr