Fairytale Of New York – The Pogues

Als Sänger Shane MacGowan Mitte der 80er-Jahre mit seiner Band The Pogues in den USA auf Tour war, wurde er durch die vielen irisch-stämmigen Fans dort mit der Geschichte der irischen Einwanderer konfrontiert. Das Ergebnis: Fairytale of New York, einer der schönsten X-Mas-Hits überhaupt!