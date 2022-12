SWR3 Comedy Podcast abonnieren SWR3 Adresse des Podcasts Das ist die Adresse des RSS-Feeds. Wenn du diesen Podcast abonnieren möchtest, kopierst du am besten diese Adresse und gibst sie in deinem Podcatcher ein. ARD Audiothek

Die SWR3-Witzküche arbeitet unentwegt an eurer guten Laune und liefert euch mit SWR3 Comedy täglich die Highlights in einem Podcast: Worüber lachen wir heute? Was regt uns auf oder an? Sachen, die Lachen machen: Jeden Tag neu, jeden Tag witzig und immer wieder eine Überraschung – zum Nachkichern und Mitnehmen.