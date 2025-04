Reuschs Wochenrückblick

Schauspielerin Marleen Lohse („Die Schule der magischen Tiere“, „Cleo“, „Katakomben) bekam bereits mit 12 Jahren ihre erste Rolle in einer Kinderserie. Seit 2014 spielt sie in der ARD-Serie „Nord bei Nordwest“ die ermittelnde Tierärztin Jule Christiansen.

Wir sprechen über ihr frisches Mutterdasein, sind ein bisschen albern mit Pseudoschwedisch, reden darüber, wie leicht es ihr fällt, ökologisch zu leben, und fragen: Haben Tierärztinnen Schweigepflicht? Marleen macht schon ihr ganzes Leben lang Musik, aber erst jetzt traut sie sich, ein Album zu produzieren. Was sie bisher davon abgehalten hat, erzählt sie hier.

Podcasttipp Flexikon: https://www.ardaudiothek.de/sendung/flexikon/94228018/