Sally Özcan ist Deutschlands erfolgreichste Foodbloggerin. Angefangen hat alles in ihrer kleinen Küche in Waghäusel in der Nähe von Mannheim. Dort fing sie an, Torten- und Backvideos zu posten. Mittlerweile hat „Sallys Welt“ 2 Millionen Abonnenten bei YouTube und 1,2 Millionen Follower bei Instagram. Sie hat einen eigenen Gebäudekomplex in ihrer Heimatstadt gebaut und hat mittlerweile 140 Angestellte.

Ein wunderbar sympathisches Gespräch über das Backen, den Druck der Verantwortung, den sie als Unternehmerin verspürt, und über das schüchterne Mädchen, von dem der Vater niemals gedacht hätte, dass irgendwann mal so eine öffentliche Person aus ihr wird.

Sally hat außerdem einen ganz wichtigen Tipp für alle Jugendlichen und Schulabgänger, die davon träumen, Influencer als Beruf auszuüben.

Podcasttipp: https://www.ardaudiothek.de/sendung/stadt-land-mensch-die-deutschlandreportage/13167949/