Dr. Barbara Römer arbeitet als Hausärztin in Saulheim und ist Landesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz. Hier erfahrt ihr mehr über sie.

Dr. Barbara Römer ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und praktiziert in einer Gemeinschaftspraxis in Saulheim. Zudem ist sie Landesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, Beisitzerin im geschäftsführenden Vorstand des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, hausärztliche Vertreterin in der KV VV RLP und der KBV VV, Mitglied im hausärztlichem Fachausschuss der KV RLP, Mitglied der VV der LÄK RLP und Bezirksärztekammer Rheinhessen und Mitglied des Kuratoriums der Akademie für ärztliche Fortbildung RLP.