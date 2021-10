Das mache ich bei SWR3: Tja, irgendwas mit Musik oder so ähnlich

So würde man mich zitieren:

Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mache Pläne…

Diesen Song höre ich immer: Oftmals ist meine Stimmung nach: K.I.Z Hurra die Welt geht unter

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Wetter, Landschaft, Dialekt und natürlich die tollen Festivals in der Region

Darüber lache ich: Situationskomik, Wortwitze, Heute-Show, Neo Magazin Royale, Die Anstalt, extra 3

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Blacklist, Haus des Geldes

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Besuch?! Wer sagt, dass ich Besuch bekomme?

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: mmd, Heute-Show, extra 3

Auf diese Frage wollte ich schon immer mal antworten: Wohin genau sollen wir Ihren Lottogewinn überweisen? Antwort: Nein, nein… bitte cash only!