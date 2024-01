bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Was DAS FEST so einzigartig macht, ist natürlich der Mount Klotz – und ihr. Vor allem abends glüht der Hügel immer im schönsten Lichtermeer. Es gibt aber noch so viel mehr Highlights, die das Festival besonders machen.