Ha! Die Revanche hat gesessen! Diesmal hat SWR3-Land Comedian Bernhard Hoëcker geschlagen. Es war zwar spannend, denn nach der dritten Runde war noch alles unentschieden. Am Ende sagte Hoëcker: „Es war knapp, aber ihr wart besser!“

Die Revanche

Er kam, sah und siegte beim ersten SWR3 Radio-Duell: Bernhard Hoëcker. Und die Revanche kam am 22. Dezember. Diesmal hat SWR3-Land es dem Comedien gezeigt. Er fordert jetzt schon die Revanche-Revanche. Tjaja, verlieren ist bitter, oder Bernhard?

So funktioniert das SWR3 Radio-Duell

In fünf Spielrunden muss sich der Comedian gegen euch behaupten: z. B. in den Kategorien Musik, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Allgemeinwissen oder Konzentrationsfähigkeit. Wer am Ende der fünf Spiele die meisten Punkte hat, gewinnt.

So unterstützt ihr euren Vertreter

Natürlich hält die SWR3-Familie zusammen: Ihr unterstüzt eure Stellvertreter-Gruppe von zu Hause aus – über Twitter, Facebook und die SWR3Land-Community. Wer die Lösung oder einen Teil davon weiß, postet einfach schnell seine Tipps!

So ganz lassen wir den Promi nicht allein

Ihr findet, einer gegen vier Millionen ist unfair – selbst wenn’s ein Promi ist? Ihr seid so nett! Und habt recht. Deswegen durfte sich auch der Bernhard Hoëcker helfen lassen – via Telefon von seinen Freunden, seiner Familie oder einem Fanclub. Und er konnte seine Fans über seine Facebook-Seite mobilisieren.