Der australische Singer/Songwriter Dean Lewis kommt am 15.08.24 nach Stuttgart! Bereits mit seiner ersten Single "Waves" erzielte er über 500 Millionen Streams bei Spotify. Es folgte sein Debütalbum, mit dem er international erfolgreiche Chartplatzierungen sowie mehrfache Platin-Auszeichnungen erlangt hat. Mit im Gepäck hat der ehemalige SWR3 New Pop Künstler u.a. seine aktuelle Single "The Last Bit Of Us". Tickets gibt's beim SWR3 Service Center oder unter 07221-300 300. Für SWR3 Clubmitglieder günstiger!

Datum: Donnerstag, 15. August 2024 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Freilichtbühne Killesberg

70192 Stuttgart Veranstalter: Vaddi Concerts Mitwirkende: Dean Lewis