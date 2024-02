Hörst du mich, wie ich zu dir rede,

über den kompletten blauen Ozean rüber.

Durch den freien Himmel,

ich versuch’s zumindest.

Oh ja , ich höre dich in meinen Träumen

Ich höre dein Flüstern aus den Wellen heraus.

Ich behalte dich ganz fest in meinem Herzen.

Du machst alles leichter, wenn es schwer wird.

Wir haben so ein Glück!

Ja ein echtes Glück,

dass ich in meinen besten Freund verliebt bin,

dass MIR das passiert.

So ein Glück, dass ich wieder ein Zuhause habe.

Keiner kann sich auch nur im geringsten vorstellen,

wie lange man auf so etwas wartet.

Und jedes Mal, wenn wir auseinander gehen,

wünschte ich, es wäre noch Zeit für einen Kuss mehr.

Aber wir sind uns einig:

Wir warten, egal wie lange es dauert.

Wir haben so ein Schwein,

dass wir uns wirklich in jeder Beziehung lieben,

dass da ein Zuhause auf einen wartet.

Und deshalb segle ich jetzt übers Meer,

zu einer Insel, auf der wir verabredet sind.

Und Musik wird in der Luft liegen und ich stecke eine Blume in dein Haar.

Auch wenn es so schön aussieht,

wie der Wind durch die Bäume raschelt,

habe ich nur Augen für dich.

Und während die Welt sich weiter dreht,

wirst du mich ganz festhalten in diesem Moment.

Original-Songtext in Englisch

Do you hear me,

I'm talking to you

Across the water across the deep blue ocean

Under the open sky, oh my, baby I'm trying

Boy I hear you in my dreams

I feel your whisper across the sea

I keep you with me in my heart

You make it easier when life gets hard

I'm lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

They don't know how long it takes

Waiting for a love like this

Every time we say goodbye

I wish we had one more kiss

I'll wait for you I promise you, I will

I'm lucky I'm in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again

Lucky we're in love in every way

Lucky to have stayed where we have stayed

Lucky to be coming home someday

And so I'm sailing through the sea

To an island where we'll meet

You'll hear the music fill the air

I'll put a flower in your hair

Though the breezes through the trees

Move so pretty you're all I see

As the world keeps spinning round

You hold me right here right now