JP Cooper trat schon 2017 beim SWR3 New Pop Festival auf. Auch in Zeiten von Corona singt der Brite für SWR3Land – hier könnt ihr ihn hören uns sehen!

JP Cooper spielt für SWR3Land! Der brtische Sänger und Songwriter performt seine Songs September Song, She's On My Mind und Little Bit of Love.

Hier könnt ihr JP Cooper ab 20 Uhr hören und sehen:

JP Cooper beim SWR3 New Pop Festival 2017

JP Cooper heißt eigentlich John Paul Cooper und kommt aus Manchester. Seinen vollen Namen hört er aber gar nicht so gerne: „Die Leute nennen mich nur John Paul, wenn ich Ärger bekomme.“

SWR3 Fans kennen JP Cooper schon länger: 2017 ist der britische Songwriter beim SWR3 New Pop Festival aufgetreten.

Das erste Album, dass er sich gekauft hat war „Bad“ von Michael Jackson, erzählte er damals im SWR3 Festivalradio.

JP Cooper: September Song – SWR3 unplugged JP Cooper war 2017 als Newcomer beim SWR3 New Pop Festival. Bei seinem Besuch hat er eine neue Version seines Hits September Song dagelassen.

JP Coopers Vorbilder sind Pearl Jam, Soundgarden, Lauryn Hill und Counting Crows. Aber auch Soul-Künstler wie Marvin Gaye, Aretha Franklin, Sam Cooke. Das hat seinen Musikstil geprägt.

JP Coopers Schwester fand sein Gesinge nervig

Die Entscheidung, Musiker zu werden, hat JP Cooper auf dem Weg zu seiner Oma getroffen – denn auf dem Weg zu ihr habe er immer auf dem Rücksitz im Auto die Radiolieder mitgesungen. Seine Schwester habe das damals nervig gefunden – aber jetzt sei sie stolz auf ihn, erzählte JP Cooper.

JP Cooper im Festivalradio – SWR3 New Pop Festival 2017 Der Weg zu einen Großeltern war einfach zu lang – also fing JP Cooper an zu singen. Seine Schwester fand das ziemlich ätzend. Mittlerweile bringt er Fans auf seinen Konzerten zum Weinen. Das ganze Interview von JP Cooper im SWR3 Festivalradio gibt's hier.

