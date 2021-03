Es gibt Konzerthallen und Musikstätten, die sind einfach legendär – die Royal Albert Hall in London zum Beispiel. Wir spielen eine Liveshow aus der Royal Albert Hall im Radio. Welche, dass entscheidet SWR3Land.

Von 20 bis 21 Uhr spielen wir euch am Donnerstagabend (25.3.) ein Livekonzert, dass in der legendären Royal Albert Hall aufgezeichnet wurde. Welches, das entscheidet SWR3Land. Bis Donnerstagmittag um 12 Uhr läuft die Abstimmung

Adele – Ein Grammy-würdiges Konzert

2011 wurde das Konzert von Adele in der Royal Albert Hall aufgezeichnet. Damals hatte die, heute 32-jährige Sängerin, schon Welterfolge mit ihren beiden Alben 19 und 21 gefeiert. Für ihre Liveversion aus der Royal Albert Hall von Set Fire To The Rain hat Adele 2013 sogar den Grammy in der Kategorie Best Pop Solo Performance bekommen. Die DVD-Version des Konzertes hat sich bis heute mehr als drei Millionen Mal verkauft.

Robbie Williams – auf den Spuren von Frank Sinatra und Co.

Für Robbie Williams war es 2001 ein ganz besonderes Konzert in der Royal Albert Hall im Londoner Stadtteil Kensington, wie er damals selber sagte:

Heute Abend darf ich ein paar Herren meine Hochachtung zeigen, die zu den coolsten Typen zählen, die jemals gelebt haben, wie zum Beispiel Sammy Davis Jr., Dean Martin und Frank Sinatra... Robbie Williams

The Killers wollten einfach mal Danke sagen!

Auch die amerikanische Rockband The Killers hat 2009 an zwei Abenden in der Royal Albert Hall gespielt. Der Band war es ein persönliches Anliegen der ganzen Stadt einfach mal Danke zu sagen.